🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 9 ноября Луна убывает в знаке Лев. Наполните день красотой — посетите театр, интересную выставку или музей. Сегодня хорошо начать подготовку к очередному крупному проекту — ваши амбициозные замыслы имеют хорошие шансы на успех. Держите себя в руках: лишние волнения усложнят путь к достижению поставленных целей.

♈ Овен

Вы изменились, ваш партнер — тоже, это неизбежно происходит с каждым. Но перемены необязательно сулят беды. Вас ожидает множество волшебных моментов, не упустите их, размышляя о проблемах. Возможно, скоро вы услышите долгожданное предложение руки и сердца.

Космический совет: ваша вторая половинка еще удивит вас!

♉ Телец

Если вас не покидает ощущение, что все идет не по плану — прислушайтесь к нему. Интуиция Тельца очень сильна, и нельзя ее игнорировать. Закрыв глаза на назревающую проблему, вы рискуете стать участником грандиозной катастрофы в ближайшем будущем. В отношениях с партнером могут участиться конфликты. Если вы давно ждете признания в любви, задумайтесь, взаимны ли ваши чувства?

Космический совет: постарайтесь трезво оценить обстановку.

♊ Близнецы

Убывающая луна настраивает на спокойствие и расслабление. То, что вы не можете исправить — отпустите. Излишняя эмоциональность пробудит в вас негативные эмоции и выбьет почву из-под ног, а сейчас очень важно твердо стоять на земле. Вам может показаться, что настали темные времена, но не отчаивайтесь. То, что не ваше, вы не удержите, а преимущество перемен в жизни вы еще оцените в будущем.

Космический совет: на все есть свои причины, примите это и продолжайте путь.

♋ Рак

Не стоит игнорировать знаки судьбы. Когда вы встретите «того самого» человека, вы поймете это мгновенно, вам не придется убеждать самого себя в своих чувствах. Но не ждите, что любовь всей жизни упадет на вас недалеко от ЗАГСа, от вас тоже кое-что нужно. Проявите внимание к близким и коллегам, будьте открыты и честны, не упускайте ценных моментов жизни — и она вас вознаградит.

Космический совет: верьте в свою способность увидеть настоящую жемчужину среди подделок.

♌ Лев

Ваша самая «любимая» проблема — желание соответствовать чьим-то ожиданиям. Запомните, вы не должны нравиться всем. Попробуйте понравиться хотя бы самому себе без масок и поддельных эмоций. Так легко потерять себя! Взгляните в зеркало и увидьте, насколько вы фальшивы, когда пытаетесь всем угодить. Отпустите то, что вам не принадлежит, забудьте о тех, кто вас не любит. Вы заслуживаете правды и спокойствия.

Космический совет: осознайте то, из чего состоит ваша душа, не предавайте ее.

♍ Дева

Вы никогда не боялись называть вещи своими именами. Почему же сейчас не можете? Не пытайтесь обманывать, защищая чьи-то чувства. Рано или поздно станет ясно, что это была медвежья услуга. Кроме того, если близкого человека расстроила горькая правда — это не ваша вина. Сегодня обратите внимание на свои личные границы, возможно, вы подпускаете слишком близко ненадежных людей.

Космический совет: вам можно доверять, не разрушайте свой праведный образ.

♎ Весы

Для Весов, находящихся в отношениях, наступает период особого обострения страстей. Вы и ваш избранник буквально не можете оторваться друг от друга, и это прекрасно. Предайтесь чувственным удовольствиям и не отказывайте партнеру в нежности. Это нужно вам обоим. Дела могут и подождать.

Космический совет: предайтесь всепоглощающей страсти и любви.

♏ Скорпион

Обвинять весь мир в своих проблемах не продуктивно. Так вы никогда не приблизитесь к решению хотя бы одной из них. Жалобы и бездействие лишь усилят ощущение безнадежности и бесперспективности. Прервите порочный круг разочарований и возьмите власть в свои руки. Только ваша решительность и боевой настрой помогут сделать первый шаг на пути к успеху во всех сферах жизни. Действуйте!

Космический совет: проснитесь, встряхнитесь и в бой!

♐ Стрелец

Принять перемены в жизни бывает не так просто, но, работая над собой, вы можете приблизиться к мудрости, дарующей счастье. Ваши успехи на этом поприще уже очевидны, не останавливайтесь на достигнутом. Ваше трудолюбие изо дня в день биться за свои мечты очень похвальна. Продолжайте в том же духе.

Космический совет: Сarpe diem, этот момент бесценен!

♑ Козерог

Прошлого не исправить, а будущее так таинственно и непредсказуемо. Так зачем же тратить свою жизненную энергию, оплакивая прошлые поражения и выстраивая воздушные замки? Нет, Козероги, вам пора жить СЕГОДНЯ. Настоящий момент — единственное, чем вы действительно можете управлять. Не лишайте себя этого почетного права. Для тех, кто сейчас испытывает финансовые трудности, есть надежда на скорое восстановление благополучия. Все трудности лишь временны.

Космический совет: у вас есть сегодня — сделайте его незабываемым!

♒ Водолей

Вас ожидают интересные перспективы в любовной сфере. Очень вероятно начало новых отношений, но есть одна загвоздка. И она в вас. Готовы ли вы открыться потенциальному возлюбленному? Не помешают ли вали тайные страхи построению благополучного тандема? Это очень вероятно, Весы. Поэтому, сконцентрируйтесь на своем ментальном здоровье, принимайте дары жизни, не ожидая подвоха.

Космический совет: рискните, и вы ни о чем не пожалеете!

♊ Рыбы

Вам и вашему партнеру может быть трудно сходиться во взглядах по некоторым вопросам. Но различия не должны становиться предметом спора и провоцировать конфликты. Найдите компромисс или просто позвольте другому человеку иметь свое мнение по разным вопросам. Примите его опыт и жизненную позицию, если она не диаметральна вашей, конечно. Сегодня вам может показаться, что вы одиноки в толпе, но не давайте власти этому чувству. Будьте честны с собой и близкими, будьте открыты. И все сложится.

Космический совет: не спорьте, сегодня лучше побыть активным слушателем.

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