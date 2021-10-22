Третья мировая: из-за чего начнется и при чем здесь роботы

«Глобальный экономический кризис» на фоне пандемии коронавируса может стать причиной начала третьей мировой войны. Об этом мировое сообщество предупредил глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер.

В беседе со Sky News военнослужащий призвал страны и каждого человека в отдельности «извлечь уроки» из той ситуации — нестабильности и непредсказуемости, — в которой оказался мир, погрузившийся в хаос из-за большой беды. Картер выразил сильную обеспокоенность ростом количества масштабных конфликтов в ряде стран.

По его мнению, все это очень сильно напоминает обстановку, в которой существовали люди в начале XX века. Если такое напряжение будет сохраняться и дальше, продолжил Ник, то это неминуемо приведет к «глобальным просчетам», что станет катализатором и запустит необратимые процессы.

«Мы должны помнить, что история может быть и не повторяется, но у нее есть ритм. <…> Перед обеими мировыми войнами, и, я думаю, это неоспоримо, наблюдалась эскалация, приведшая к просчетам, которые в конечном итоге привели к войне в таком масштабе, которого мы, надеюсь, никогда больше не увидим», — подчеркнул британский генерал.

В его представлении третья мировая война все же будет разительно отличаться от того, как развивались предыдущие конфликты. В частности, Картер выразил уверенность, что на поле битвы будут не люди, а роботы. По мнению генерала, именно пандемия коронавируса показала, насколько важно иметь в запасе автоматизированные системы ведения боя. Ввиду этого он спрогнозировал, что уже к 2030 году «роботы» составят около четверти всего воинского состава Туманного Альбиона.

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