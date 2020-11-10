Остерегайтесь их: ТОП-4 энергетических вампиров по знаку зодиака

|
Светлана Александрова
4 219

Астрологи объяснили, кто из вашего окружения способен высасывать энергию и к кому лучше не поворачиваться спиной.

Остерегайтесь их: ТОП-4 энергетических вампиров по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / Feodora52

Есть люди, с которыми находиться рядом всегда спокойно и комфортно, а бывают такие, общение с которыми выматывает, как будто из вас выжали все соки. Их называют энергетическими вампирами. И, как утверждают астрологи, такое свойство тоже предопределено звездами, под которыми родился человек. Специалисты составили ТОП-5 знаков зодиака, представители которых способны высосать из окружающих энергию, его опубликовал интернет-портал Prokazan.

Скорпион

Это самый ядовитый знак. Причем рожденные под этим созвездием если уж выбрали жертву, которой намерены манипулировать, всегда будут делать это за ее спиной — так, что она никогда не поймет, что происходит. И в конце концов еще и сама останется виноватой.

Овен

Иногда кажется, что ссоры и скандалы являются основной пищей для некоторых представителей этого знака зодиака. Они способны сравнять с землей кого угодно и наговорить таких гадостей, что жить не захочется. При этом все возражения оппонента благополучно пролетят мимо их ушей.

Дева

Эти люди на первый взгляд очень уравновешены и миролюбивы, но из-за своей врожденной склонности к перфекционизму зачастую становятся самыми настоящими энергетическими вампирами. Если вы не будете делать так, как настоятельно советует вам Дева, готовьтесь выслушать все о своих недостатках.

Стрелец

Рожденные под этим знаком любят веселье и часто становятся душой компании. Но не дай вам Бог чем-то прогневать Стрельца и впасть к нему в немилость! Он заставит вас почувствовать себя интеллектуально неполноценными. И вряд ли вам когда-нибудь удастся реабилитироваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких знаков зодиака могут обладать экстрасенсорными способностями.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.95
-0.24 91.50
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Видео: Как экс-президента Боливии Моралеса встретили на родине?
9:30
«Вам в 10 раз больше отдадут»: Как Олег Газманов воспитывает своих детей?
9:22
Цивин настаивает, что дочь Баталова находится в опасности
9:10
Суд в США потребовал немедленно освободить россиянку Осипову
9:00
За что бывший возлюбленный Даны Борисовой избил их общую дочь?
8:56
Трамп готовит шокирующие данные о голосовании на выборах в Неваде

Сейчас читают

Остерегайтесь их: ТОП-4 энергетических вампиров по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака
Трамп готовит сенсационное разоблачение Байдена

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США