Остерегайтесь их: ТОП-4 энергетических вампиров по знаку зодиака

Есть люди, с которыми находиться рядом всегда спокойно и комфортно, а бывают такие, общение с которыми выматывает, как будто из вас выжали все соки. Их называют энергетическими вампирами. И, как утверждают астрологи, такое свойство тоже предопределено звездами, под которыми родился человек. Специалисты составили ТОП-5 знаков зодиака, представители которых способны высосать из окружающих энергию, его опубликовал интернет-портал Prokazan.

Скорпион

Это самый ядовитый знак. Причем рожденные под этим созвездием если уж выбрали жертву, которой намерены манипулировать, всегда будут делать это за ее спиной — так, что она никогда не поймет, что происходит. И в конце концов еще и сама останется виноватой.

Овен

Иногда кажется, что ссоры и скандалы являются основной пищей для некоторых представителей этого знака зодиака. Они способны сравнять с землей кого угодно и наговорить таких гадостей, что жить не захочется. При этом все возражения оппонента благополучно пролетят мимо их ушей.

Дева

Эти люди на первый взгляд очень уравновешены и миролюбивы, но из-за своей врожденной склонности к перфекционизму зачастую становятся самыми настоящими энергетическими вампирами. Если вы не будете делать так, как настоятельно советует вам Дева, готовьтесь выслушать все о своих недостатках.

Стрелец

Рожденные под этим знаком любят веселье и часто становятся душой компании. Но не дай вам Бог чем-то прогневать Стрельца и впасть к нему в немилость! Он заставит вас почувствовать себя интеллектуально неполноценными. И вряд ли вам когда-нибудь удастся реабилитироваться.

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