Налог на тень, блоги и коровий газ: За какой абсурд платят в разных странах

Один из самых странных налогов в России ввел еще Петр I. Вернувшийся из путешествия по Европе государь хотел изменить свою страну к лучшему. Он обложил налогом бороды, чтобы искоренить на родине устаревшую моду. Однако абсурдные налоги встречаются и сегодня. 5-tv.ru составил список странных аргументов в пользу пополнения казны.

Бельгия: налог на барбекю

В 2007 году во франкоязычном регионе Бельгии ввели налог на барбекю. По мнению ученых, глобальное потепление в том числе спровоцировано частым выбросом углекислого газа.

Любители пожарить мясо на заднем дворе или поесть печеный картофель платят за это 20 евро. За количеством мангалов на участках государство следит с помощью вертолетов.

Венеция: налог на тень

В 1993 году венецианские власти ввели налог на тень от козырьков кафе и ресторанов. По задумке правительства, навесы могут позволить себе только финансово успешные заведения. Чиновники условно приравняли землю, на которую падает тень от козырька, к территории кафе, ведь днем под ними собираются гости ресторана, желающие поесть и спрятаться от солнца.

В Венеции налогом облагается земля, на которую падает тень заведения. Depositphotos / Eagle2308

Многие владельцы общепита избавились от навесов. Но есть и те, кто честно платит налог на тень. Все средства с него идут на восстановление венецианских зданий. Размер налогообложения зависит от габаритов пристройки.

Арканзас (США): налог на пирсинг и татуировки

В 2005 году власти Арканзаса ввели налог на татуировки и пирсинг. По задумке властей, это должно было понизить интерес молодежи к бодимодификациям. Однако подрастающее поколение оказалось смекалистее, чем ожидало правительство Арканзаса. За тату и пирсингом люди стали ездить в соседние штаты.

В то же время налог на татуировки и пирсинг помог снизить количество подпольных тату-мастеров в Арканзасе. Вместе с этим стало меньше подростков с заражениями крови из-за неправильной работы художника. Сам налог составляет 6% от стоимости работы.

Танзания: налог на блог

В 2018 году власти Танзании ввели налог на блоги. За одну лишь подачу заявления автор обязан внести в казну примерно 44 доллара. Затем ему нужно оплатить начальную лицензию в размере около 400 долларов. В ту же сумму власти оценили годовой сбор для создателей контента. Еще блогер должен будет модерировать комментарии под своими публикациями в целях борьбы с моральным разложением. По мнению властей, ее в сети очень много.

Эксперты и пользователи соцсетей гадают, как такое налогообложение понесет на себе житель страны со средней зарплатой в 210 долларов. Некоторым блогерам пришлось закрыть свои каналы, другие освоили vpn и стали работать «подпольно».

Эстония: налог на коровий пук

В 2008 году эстонских крестьян заставили выплачивать налог на коровий метан. Мол, коровьи газы нарушают экологическую обстановку в стране. По подсчетам эстонских властей, в год со всего поголовья Буренок можно получить более пяти миллионов крон, то есть полмиллиона долларов.

Эстонские власти обложили налогом коровий пук. www.globallookpress.com / imagebroker/Birgit Koch

Крестьяне выразили негодование по поводу введения нового налога. По мнению эстонцев, раз правительство заставляет платить за коровий метан, значит, с госбюджетом неладно. Еще эстонцы никак не могут понять, почему налог распространяется только на коров, а не на лошадей или мелкий рогатый скот.

Китай: налог на гражданский брак

В середине 1990-х китайские власти взялись за восстановление моральных устоев среди граждан Поднебесной. Государство обложило налогом неженатые пары, проще говоря, тех, кто живет гражданским браком. Ежегодно нерешительным влюбленным приходится выплачивать налог около 120 евро.

Примечательно, что выдать такую пару может внимательный сосед. Живущий в соседнем доме человек вправе проинформировать власти о проживающих под одной крышей молодых людях.