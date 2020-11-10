Эти представители сильного пола привлекают дам с первого взгляда.

Он знает, чего она хочет: ТОП-4 альфа-самцов по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress / ZAM-Photography

Талант понимать женщин с полуслова, и угадывать их желания дается не всем. По мнению астрологов, такой способностью обладают мужчины, рожденные под четырьмя созвездиями. Они притягивают дам как магнит и одновременно вызывают у них опаску, потому что видят избранниц насквозь.

Стрелец

Ветреный Стрелец может признаться в пылкой любви, а на следующий день безвозвратно уйти. И все же женщины от него без ума. Природа наделила его харизмой, хорошим чувством юмора и незаурядным умом. К тому же, он искусный любовник и в постели в первую очередь думает о партнерше. Представителю этого знака сложно влюбиться по-настоящему, он всегда ищет идеал. Но если найдет, выбранная им женщина окажется самой счастливой на свете.

Овен

Этот дамский угодник всегда добивается, чего хочет. Женщин привлекает в нем упорство и целеустремленность, неординарность и загадочность. Овен брутален и горяч. Его внутренняя энергия чувствуется на расстоянии. В обществе он может быть немногословен и скромен. Но если что-то идет не так, становится агрессивным и жестоким. Укротить столь темпераментного парня сможет не каждая.

Козерог

Представитель этого созвездия не выделяется из толпы, не обладает ярким темпераментом, но постоянно собирает вокруг себя прекрасный пол. С Козерогом легко найти общий язык, у него невероятное чувство юмора и высокий интеллект. В присутствии дамы он всегда ведет себя достойно, не сквернословит и не позволяет себе пошлостей. Его избранница вряд ли будет в чем-то нуждаться, ведь Козерог — прирожденный трудоголик.

Лев

Уверенный в себе обладатель феноменальной харизмы может притянуть любую красотку. Лев самовлюблен, и поэтому его любят другие. Он ярок, выразителен и горяч. Ценит, когда им восхищаются, и делает для этого многое. Однако соответствовать его королевскому статусу удается не всем. Его даме придется поддерживать самооценку бойфренда на высоком уровне. За это он вознаградит ее заботой, лаской, любовью и страстным сексом, рассказывает канал Яндекс. Дзен «Пупсята».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встречи.

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Он знает, чего она хочет: ТОП-4 альфа-самцов по знаку зодиака

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