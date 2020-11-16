«Помогите ему!» — у исхудавшего Леонтьева заподозрили тяжелую болезнь

Виктория Андреева
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Директор народного артиста РФ прокомментировал слухи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @katerina_gomzova

Серьезное нервное истощение, коронавирус и даже онкологию заподозрили у резко похудевшего народного артиста РФ Валерия Леонтьева. Фото известного артиста в необычном образе и в обнимку с поклонницей разлетелось по Instagram.

В кадре — очень стройный Валерий позирует в слегка помятом костюме в полоску и улыбается. На его похудевшей кисти сильно выступают косточки, а взгляд, как отмечают пользователи, «совсем уставший».

«Покормите его! Бедный…»

«Неужели чем-то болен? Дай Бог, чтобы не онкология»,

«Валерочка, хоть иногда ешьте, пожалуйста! Так же можно совсем исчезнуть», »

«Помогите ему!»

«Это все из-за коронавируса, наверное. Нервы сдали», — предполагали озабоченные фанаты Леонтьева.

Instagram @katerina_gomzova

Но, к счастью, все оказалось гораздо прозаичнее. Как пояснил в беседе со Starhit директор певца Борис Чигирев, Валерий действительно в последнее время сбросил несколько килограммов. Однако не из-за мнимой болезни, а в результате серьезных спортивных нагрузок, правильного питания и соблюдения жесткого режима.

«Он сначала немного набрал, а сейчас, действительно, скинул восемь килограммов. Никакой секретной диеты тут нет. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно!» — подчеркнул Чигирев.

К слову, та самая поклонница, позирующая в обнимку с Леонтьевым на фото, застала его в жарком Дубае. Но вопреки общественному мнению, артист ездил туда не отдыхать и восстанавливаться, а «по делам», как сообщил его директор. В настоящее же время музыкант находится в США и планирует остаться там до декабря, пока не начнутся съемки в новогодних программах.

«Предложений по корпоративам пока на данный момент нет. Сейчас у всех артистов с этим тяжело. Если появятся, разумеется, рассмотрим», —подытожил Чигирев.

Известно, что уходить с большой сцены Валерий Леонтьев пока не планирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом. 

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