Пугачева прокомментировала слухи о конфликте с Бузовой

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Егор Измалкин
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Примадонна высказалась после появившихся сплетен о ее возможной вражде с Бузовой.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Тема:
Ольга Бузова

Алла Пугачева ответила на распространившуюся информацию о том, что у нее конфликт с певицей Ольгой Бузовой. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram пост с фотографией, где предстала в черной вуали и написала эмоциональный комментарий:

«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что НИКТО И НИЧТО не может омрачить мне моего радужного настроения», — написала Пугачева.

Дело в том, что накануне в сети появились слухи, что Примадонна якобы выступает против участия Ольги Бузовой в новогоднем «Голубом огоньке». PR-менеджер ведущей «Дома-2» Антон Богословский опроверг сплетни о вражде между певицами, ведь они, по его утверждению, даже не знакомы друг с другом. К тому же, отмечает он, Максим Галкин подписан на Бузову — а это также говорит об отсутствии конфликта между звездами.

Instagram @alla_orfey

Пугачеву поддержали многочисленные фанаты:

«Живи спокойно, страна! Алла Борисовна у нас одна! Все остальные в тени»;

«Люди очень часто делают это просто ради развлечения. Развлекают свое самолюбие. Нужно быть добрее. Банальность, конечно, но доброта спасет мир»;

«Мы уже давно не верим в глупые слухи. Вся правда только от вас. Как приятно видеть, что вы счастлива и любима! Будьте здоровы! Любим», — написали поклонники.

В комментариях также отметились Наташа Королева, Игорь Николаев — они просто оставили под публикацией эмодзи в виде сердец.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Иосифа Пригожина по поводу недопуска Бузовой на «Голубой огонек». Он считает, что если Алла Пугачева действительно решит не пускать ведущую «Дома-2» на это мероприятие, то спорить с этим он не будет.

Тема:
Ольга Бузова
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