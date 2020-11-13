ТОП-3 знаков зодиака, которым стоит опасаться пятницы, 13 ноября

|
Рита Цветкова
5 291

Чтобы избежать неудач, стоит провести день в одиночестве и отложить решение важных вопросов.

ТОП-3 знаков зодиака, которым стоит опасаться пятницы, 13 ноября

Фото: Depositphotos / DenisSmile

Пятница, 13-е всегда считалась мистическим днем, вокруг которого ходят много легенд и суеверий. Кто-то считает, что в эту дату пробуждаются злые силы, некоторые ожидают подвоха от судьбы и неудач. Мифы вокруг "черной" пятницы настолько популярны, что психологи выделили особый синдром — параскаведекатриафобию — боязнь этой даты в календаре. Существует мнение, что если несколько раз без запинки произнести название синдрома, можно от него излечиться.

Что касается представителей знаков зодиака, в этом ноябре трем из них стоит проявить осторожность, пишет Оbozrevatel.com. Подверженным особому влиянию рокового числа грозят неудачи и крушение планов.

Скорпион

Скорпионы в эту пятницу сильно рискуют потерять связь с близкими и родными. Чтобы не нарушить добрых отношений, лучше прервать ненадолго общение и уединиться. Сконцентрируйтесь на текущих задачах и решайте рабочие вопросы без постороннего вмешательства.

Близнецы

Близнецам тоже лучше всего провести пятницу, 13-е в одиночестве. Избегайте мест скопления людей, окружите себя только самыми близкими, если не можете иначе. Безопаснее всего в этот день быть дома. Если вы все же посетите какие-то мероприятия, будьте внимательны и осторожны. В любой спорной ситуации старайтесь держать себя в руках и сохранять спокойствие.

Рыбы

Рыбам в этот день стоит бояться не перемен, а своего отношения к ним. Все, что произойдет в эту пятницу, не должно вызвать панику. Держите себя в руках и размышляйте спокойно: все, что происходит — к лучшему. Перемены — не повод защищать старый уклад, а возможность приспособиться к новому и извлечь свою выгоду.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые закончат 2020 год победителями, а также гороскоп для всех знаков на неделю с 9 по 15 ноября.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.11
0.90 90.81
0.76
ТОП-3 знаков зодиака, которым стоит опасаться пятницы, 13 ноября

Последние новости

7:25
Завораживающее зрелище: Фантастический багровый закат порадовал петербуржцев
7:17
Когда в России начнут устанавливать вышки 5G? — ответ эксперта
7:10
«Реально найти жену?»: Муж Гагариной хочет пойти на шоу «Холостяк» вместо Тимати
7:01
Названы соперники России на чемпионате Европы в 2021 году
6:55
СК возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Подмосковье
6:42
«Муж сам сбежал от тебя»: Миро отчитала Муцениеце за травлю Карпович

Сейчас читают

Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США