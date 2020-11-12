Кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым?
Таинственная спутница телеведущего Наталья Климова была замужем за крупным финансистом.
Фото: 5-tv.ru
Крушение легкомоторного самолета Cessna привело к гибели сидевшего за штурвалом телеведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Как выяснилось, муж 33-летней женщины — крупный финансист Максим Климов.
В 1999 году он окончил Кембриджский университет, где изучал экономику. Позже начал работать с крупным инвестиционным банком Goldman Sachs. Семь лет назад бизнесмен стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc, уточняет Starhit.
После трагедии 47-летний Климов опознал тело супруги. В момент процедуры вдовец указал, что живет в Москва-Сити. В одном из его аккаунтов в соцсетях городом проживания значится Лондон. В результате гибели жены мужчина остался один с двумя малолетними детьми. По мнению близких Климовой, она была счастлива в браке. Почему дама оказалась в кабине самолета Колтового, до сих пор остается загадкой.
Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» в сторону Рыбинска Ярославской области. Вскоре судно сильно накренилось в воздухе и рухнуло на землю в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино. Приоритетной версией причины трагедии на данный момент остается неисправность техники. Колтовому был 41 год, у него остались жена и маленький ребенок.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница.
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