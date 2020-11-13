🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 ноября, Луна в знаке Весов находится в убывающей фазе. Это неплохой и достаточно плодотворный период, однако некоторым знакам зодиака лучше воздержаться от самостоятельного принятия скоропалительных решений. Прежде чем решиться на сделку, тщательно обдумайте все нюансы или оставьте это до следующей недели.

♈ Овен

Овен, ваше внутреннее напряжение сейчас обусловлено непредсказуемостью будущего. Но ведь так было всегда: разве есть маги и чародеи, способные полностью предугадать вашу судьбу? Если вы боитесь принять серьезное решение, то обязательно попросите совета у личного авторитета. Каждому из нас порой необходим тот «волшебный пинок».

Космический совет: оставьте предрассудки и начните жить по-настоящему.



♉ Телец

Телец, вы решительно настроены постигать новые вершины — и правильно делаете! Наконец, у вас получилось выйти за пределы собственного «я», чтобы научиться «дышать полной грудью». Внимайте всему, что видите, и вкушайте все дары, предложенные вам Вселенной. Все складывается идеальным образом!

Космический совет: направьте все усилия на созидание.

♊ Близнецы

Вы слишком много и часто фантазируете на тему своего будущего, Близнецы, а между тем пропускаете настоящую жизнь. В этот день займитесь саморазвитием — почитайте книги, послушайте неизвестных композиторов, освойте уникальный навык. Все это поможет вам вернуться к реалиям и понять, что и сейчас в вашей жизни не все так плохо, как вы себе сами придумали.

Космический совет: прекратите жаловаться на судьбу.

♋ Рак

Рак, в вашей жизни наступил «период случайностей». Не стоит их бояться. Ведь, как говорят мудрецы, ничего случайного в этой жизни нет: это лишь спрогнозированные Вселенной события, которые помогут вам достигнуть цели. Однако помните: получить желаемое можно лишь при условии, что вам это действительно необходимо.

Космический совет: ваше истинное желание вскоре исполнится — научитесь ждать.

♌ Лев

Лев для вас этот день сулит нечто необычное и максимально приятное. Лучшее, что вы можете сделать сегодня — забыться в объятиях любимого человека. Нежность, ласка и взаимопонимание — вот то, чего вам так не хватает для полного счастья.

Космический совет: доверьтесь собственным чувствам и ощущениям.

♍ Дева

Чем меньше внимания вы уделяете проблемам окружающих, Дева, тем целее ваш внутренний мир. В последнее время вы взвалили на себя слишком много обязанностей, от которых теперь страдаете. Не лучше ли сосредоточиться на собственном спокойствии и привести жизнь к стабильности? Подумайте об этом.

Космический совет: прекратите заниматься чужими делами или смиритесь с нервными срывами.

♎ Весы

Каждому человеку хоть раз в этой жизни разбивали сердце. Но что делать, если любовь — единственный ключ к двери, запирающей счастье? Сегодня с высоты собственного опыта вы можете лишь посмотреть в зеркало заднего вида, улыбнуться и продолжить путь вперед. Не нужно рассуждать о прошлом и, тем более, переосмыслять былые поступки. Позвольте себе быть искренним и доверьтесь чувствам.

Космический совет: научитесь ценить любовь, ведь она — ключ к вашему счастью.

♏ Скорпион

Вам необходимо подготовиться к большим переменам, Скорпион. Это ни хорошо, ни плохо — так бывает, когда слишком долго «топчешься на одном месте». Какую дорогу выбрать из массы предложенных вариантов? Слушайте свое сердце, подсказывают звезды. Но даже если вы примите идеальное решение, не ждите подарков от судьбы. Вам необходимо доказать Вселенной, что вы достойны счастливой жизни.

Космический совет: чтобы высоко взлететь, нужно перестать бояться падать.

♐ Стрелец

Стрелец, последнее время вы как будто играете в перетягивание каната со Вселенной: она вам — возможности, вы ей — сплошные противоречия. Знаете ли вы, что такое подчинение? И почему боитесь лишний раз уповать на волю судьбы? Поверьте, порой, это просто необходимо. Сейчас тот самый момент, когда стоит выдохнуть, сделать паузу, а после ринуться в бой с новыми силами.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть, пока окончательно не распрощались с силами.

♑ Козерог

Проект, над которым вы так долго и упорно трудились, Козерог, в одночасье может рухнуть словно карточный домик. Однако вы непременно захотите бросить последние усилия, чтобы вновь его «построить». Но стоит ли игра свеч? Будьте благоразумны: самое время плыть по течению.

Космический совет: не нужно строить отношения с теми, с кем они не сложились изначально.

♒ Водолей

Водолей, звезды говорят, что вам посчастливится испытать большое и светлое чувство — настоящую любовь. Не факт, что речь идет о новом партнере, скорее, вы вспомните о том человеке, что был рядом с вами все эти годы, молча исполнял желания и заботился о вашем спокойствии. Позвольте себе окунуться в пучину страсти. Не бойтесь, что вам дадут отпор.

Космический совет: самое время признаться в чувствах любимому человеку.

♊ Рыбы

Рыбы, на данном жизненном этапе вам необходимо быть более осмотрительными и не выдавать кому бы то ни было свои секреты. Особенно, если это касается планов на будущее. Не забывайте, что даже в близком окружении могут притаиться враги. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, — тщательнее продумать нюансы дела, чтобы в итоге остаться в плюсе.

Космический совет: будьте предельно осторожны с окружающими вас людьми.

Ранее 5-tv.ru писал, чего знакам зодиака ждать от недели с 9 по 15 ноября.