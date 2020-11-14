🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 ноября, Луна в знаке Близнецы покровительствует любым изменениям в жизни человека. Если вы хотели начать жизнь чистого листа, время для этого лучше, чем сегодня, вы вряд ли найдете.

♈ Овен

Овны, в вашей жизни и раньше были печали и неудачи. Однако они не стоят того, чтобы отказываться от целей и желаний, к которым тянется ваше сердце. Прежде, чем что-либо делать, задумайтесь: не отступаете ли вы от своих внутренних убеждений.

Космический совет: не отступайте от своих желаний ни при каких обстоятельствах.



♉ Телец

Трепетно любить кого-то, верить во что-то всем своим сердцем, отмечать мимолетное мгновение во времени, окунаться головой чувство и ставить на карту все ради мимолетной радости — именно так вам советуют действовать звезды, Тельцы. Не бойтесь проиграть.

Космический совет: пришло время действовать на основе позыва чувств,

♊ Близнецы

В штаб-квартире Близнецов настал день влюбленных. Случайная встреча может привести вас на путь, который вы давно пытались прощупать в темноте. Пусть «сдаться» станет вашим волшебным словом в этом путешествии. Не бойтесь своей любви.

Космический совет: позвольте себе чувствовать в полной мере.

♋ Рак

Раки, бывают моменты, когда жизнь кажется подъемом (несмотря на все наши попытки удержаться на плаву), а временами все становится на свои места почти случайно, как будто по ловкости рук. Если исходить из космических сигналов, вы скоро будете благословлены возможностями, о которых вы даже не мечтали. Главное - не упустите их.

Космический совет: хватайтесь за любые возможности.

♌ Лев

Львы, звезды вам советуют внимательно относиться к тому, кого вы впускаете в свое пространство. Не у всех в глубине души ваши самые лучшие намерения. На этом этапе лучше всего провести границы, чтобы не навредить себе.

Космический совет: относитесь настороженно к своему окружению.

♍ Дева

Девы, у всех нас была своя доля испытаний и невзгод в прошлом. Нас всех разочаровали люди, которых мы любим. Должна ли старая история стать причиной того, что мы не можем принять вам нового человека. Вселенная дает вам шанс построить прочные отношения, основанные на истине, свободе и безусловной любви.

Космический совет: не бойтесь доверять новым людям.

♎ Весы

Один китайский мудрец однажды сказал: «Есть бесполезные вещи, которые делают жизнь стоящей и делают жизнь опасной: вино, любовь, искусство и красота. Без них жить бессмысленно". Задумайтесь над этими словами, Весы.

Космический совет: у нас жизнь одна, и прожить ее нужно ярко.

♏ Скорпион

Скорпионы, пятница находит вас в этом таинственном мире, где-то между мечтами и реальностью. Ваша мантра на этих выходных: «Больше искусства, больше музыки, больше вина и больше поэзии». Позвольте себе отдохнуть.

Космический совет: устройте день релаксации.

♐ Стрелец

Стрельцы, ы можете оказаться в любовном треугольнике, в котором за ваше внимание будут бороться несколько человек. Не исключено, что вы решите, что с одним из них готовы провести всю жизнь.

Космический совет: вас ждут любовные приключения.

♑ Козерог

Все, что вам нужно, доступно прямо здесь и в данный момент. Сосредоточьтесь на хорошем в своей жизни, и поступая так, вы придадите добру больше силы. Карты также привлекают ваше внимание к семейным связям. Когда ваш внутренний мир находится в гармонии, ваши отношения, вероятно, будут отражать энергию любви и удовлетворения.

Космический совет: попробуйте найти гармонию с самим собой.

♒ Водолей

Водолеи, все, на что вы надеялись и о чем молились, теперь проявляется в вашей реальности. Какое счастливое время вас ожидает, Водолей! Поверьте, ваши отношения тоже становятся источником радости и удовольствия.

Космический совет: ловите волну позитива.

♊ Рыбы

Темная луна - странное и прекрасное время - возможность встретиться лицом к лицу со своими тенями и решить глубоко укоренившиеся проблемы. На что ваша психика обращает ваше внимание? Следуйте указаниям, которые вам открываются, и незамедлительно принимайте меры. Это ваш шанс нанести бальзам на старые раны, Рыбы.

Космический совет: пора залечить старые раны.

Ранее 5-tv.ru писал, чего знакам зодиака ждать от недели с 9 по 15 ноября.