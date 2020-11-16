«Назовем это общением»: Что связывало погибших в авиакатастрофе Колтового и его спутницу?

Гибель ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александра Колтового в авиакатастрофе не дает покоя поклонникам. Особенно в сети обсуждают пикантный момент — в момент крушения судна в кабине с журналистом находилась не супруга, а его замужняя приятельница Наталья Климова. Был ли роман у покойных, или их связывали иные отношения, в беседе с 5-tv.ru поведала экстрасенс, нумеролог, медиум Мариам Циминтия.

По ее словам, в последнее время в семье ведущего был небольшой разлад. Супруга Колтового берегла домашний очаг, но назвать жизнь пары идеальной было трудно. Похожие проблемы были и в семье его таинственной спутницы.

«Последнее время отношения его с супругой немножечко ухудшались. Надо отдать должное его жене, которая закрывала глаза на его назойливых поклонниц, но сохраняла спокойствие и идиллию в их семье. Что касается Натальи, она, конечно же, любила своего супруга, но особенно в последнее время она чувствовала нехватку внимания от своей второй половины. И какой-то период она испытывала страх — у нее были определенные рамки. Она жила как в золотой клетке. Со стороны все казалось идиллией, но я чувствую, что у Натальи было напряжение в семье», — рассказала экстрасенс.

Однако романа и интимных отношений между погибшими не возникло. По словам медиума, они испытывали друг к другу симпатию, но дальше этого дело не зашло.

«Давайте назовем это общением. Оно началось недавно, причем инициатором был Александр. Он пытался добиться внимания Натальи. Ей он тоже нравился, но она старалась эту симпатию отталкивать. В конечном итоге Наталья согласилась полетать на его самолете. Она не знала, куда они летят — он хотел сделать ей сюрприз: поужинать с ней где-то за городом», — пояснила Циминтия.

Между тем, экстрасенса напрягли обстоятельства гибели пары. По ее словам, технических неисправностей в самолете Колтового не было, и это заставляет усомниться в случайности трагедии.

«Если просмотреть посмотреть полностью самолет, он был исправным. Это происшествие, этот несчастный случай был неслучайным», — резюмировала медиум.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» в сторону Рыбинска Ярославской области. Вскоре судно сильно накренилось в воздухе и рухнуло на землю в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино. Приоритетной версией причины трагедии на данный момент остается неисправность техники. Колтовому был 41 год, у него остались жена и маленький ребенок. У 33-летней Натальи Климовой осиротели двое детей.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с церемонии прощания с Александром Колтовым.