🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 ноября, растущая Луна в знаке Стрельца сулит удачу в делах. Астрологи рекомендуют не отбросить сомнения и действовать, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Сегодня будет полезным попробовать новое хобби, заняться музыкой или танцами. Также необходимо избиваться от финансовых обязательств: отдать долги и не брать новые.

♈ Овен

Овны, вам пора перестать постоянно сравнивать свое настоящее с прошлым и сетовать на жизнь. Оглядитесь по сторонам: вас окружают понимающие и преданные люди, которые были с вами даже в самые сложные периоды жизни, скажите им спасибо.

Космический совет: откажитесь от необходимости сравнивать свое настоящее с прошлым.

♉ Телец

Сотни рабочих звонков и писем могут подождать до завтра. В погоне за повышением и финансовым благополучием в последнее время вы слишком много работаете. Уделите время близким, устройте семейный ужин, позвоните родителям.

Космический совет: сделайте паузу в своей гонке за деньгами и статусом.

♊ Близнецы

Близнецы, вы не можете решить проблемы каждого, как бы вам этого ни хотелось. Заметьте, что вы все чаще остаетесь «крайним», когда пытаетесь помочь. Пора наконец вспомнить о самом себе и немного побыть эгоистом.

Космический совет: направьте силы на решение своих собственных проблем.

♋ Рак

Раки, будьте бдительны, в вашем окружении появился недоброжелатель, который только и ждет вашего прокола. Постарайтесь защитить свои личные границы и будьте максимально собраны, чтобы не оступиться. В этот день лучше минимизировать общение с окружающими, а заняться медитацией.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению, кто-то желает вас подставить.

♌ Лев

Львам необходимо хотя бы немного «разгрузить» себя. Вы привыкли брать все в свои руки, научитесь перекладывать часть обязанностей на других. Помните, что хороший начальник — это тот, который не сам сделает хорошо, а научит других выполнять работу хорошо.

Космический совет: научитесь разделять обязанности и доверять партнерам.

♍ Дева

Девы слегка подрастеряли былую сноровку и уверенность в себе, пора это исправлять. Хватит заискивать и пытаться доказать окружающим, что ваши идеи хороши. Отстаивать правильность своих решений лучше не в словесных баталиях, а на деле.

Космический совет: перестаньте доказывать верность своих решений другим, пусть за вас говорят поступки.

♎ Весы

Отпустите свои привязанности к прошлому, а вместе с ними и страх неизвестности. Пора начать дышать полной грудью и делать то, в чем вы давно себе отказываете. Сегодня отличный день, чтобы побаловать себя покупками или походом в дорогой ресторан.

Космический совет: шагайте уверенно, хватит бояться неизвестности.

♏ Скорпион

Скорпионы кажется уже забыли, когда в последний раз бывали в новом интересном месте: в театре или на выставке. Посмотрите афишу мероприятий в своем городе и скорее оправляйтесь на то, что вам приглянется больше всего. Однако будьте аккуратны, не рискуйте здоровьем. Также стоит задуматься о том, чтобы начать или закончить чтение книги, которая давно ждет вас на полке.

Космический совет: устройте праздник среди суровых будней.

♐ Стрелец

Стрельцы совершенно забыли, что значит слово «отдых». Поймите, что всех денег не заработаешь. Лучше делать упор на получение положительных эмоций, кстати, позитивный заряд только повышает работоспособность.

Космический совет: найдите баланс между работой и отдыхом.

♑ Козерог

Козерогам кажется, что у них наступила темная полоса, но это отнюдь не так. Не падайте духом, это всего лишь мелкая неудача на дороге длиною в жизнь. Найдите поддержку в компании своих близких, они обязательно помогут вам решить все неприятности.

Космический совет: относитесь к неудачам спокойно.

♒ Водолей

Водолеи, научитесь лучше расставлять приоритеты и планировать свое время, а также не забывайте о сосредоточенности и самодисциплине. Вы проделали долгий и тернистый путь, а победа ожидает буквально за поворотом, сейчас нельзя расслабляться.

Космический совет: фокусируйтесь на действительно важных вещах.

♊ Рыбы

Не все случается ровно так, как мы задумывали, помните об этом, Рыбы. Маленькие неудачи не должны пугать и заставлять опускать руки. Цените то, что вы проходите испытания не в одиночку. Ваши близкие находится с вами на расстоянии одного телефонного звонка.

Космический совет: готовьтесь к худшему и надейтесь на лучшее.

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