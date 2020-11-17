🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

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Анастасия Шадская
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Сегодня, 17 ноября, растущая Луна в Стрельце благоволит совершить решительный шаг и изменить свою жизнь. Звезды также велят отдать долги и не брать новые.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 ноября, растущая Луна в знаке Стрельца сулит удачу в делах. Астрологи рекомендуют не отбросить сомнения и действовать, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Сегодня будет полезным попробовать новое хобби, заняться музыкой или танцами. Также необходимо избиваться от финансовых обязательств: отдать долги и не брать новые.

Овен

Овны, вам пора перестать постоянно сравнивать свое настоящее с прошлым и сетовать на жизнь. Оглядитесь по сторонам: вас окружают понимающие и преданные люди, которые были с вами даже в самые сложные периоды жизни, скажите им спасибо.

Космический совет: откажитесь от необходимости сравнивать свое настоящее с прошлым.

Телец

Сотни рабочих звонков и писем могут подождать до завтра. В погоне за повышением и финансовым благополучием в последнее время вы слишком много работаете. Уделите время близким, устройте семейный ужин, позвоните родителям.

Космический совет: сделайте паузу в своей гонке за деньгами и статусом.

Близнецы

Близнецы, вы не можете решить проблемы каждого, как бы вам этого ни хотелось. Заметьте, что вы все чаще остаетесь «крайним», когда пытаетесь помочь. Пора наконец вспомнить о самом себе и немного побыть эгоистом.

Космический совет: направьте силы на решение своих собственных проблем.

Рак

Раки, будьте бдительны, в вашем окружении появился недоброжелатель, который только и ждет вашего прокола. Постарайтесь защитить свои личные границы и будьте максимально собраны, чтобы не оступиться. В этот день лучше минимизировать общение с окружающими, а заняться медитацией.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению, кто-то желает вас подставить.

Лев

Львам необходимо хотя бы немного «разгрузить» себя. Вы привыкли брать все в свои руки, научитесь перекладывать часть обязанностей на других. Помните, что хороший начальник — это тот, который не сам сделает хорошо, а научит других выполнять работу хорошо.

Космический совет: научитесь разделять обязанности и доверять партнерам.

Дева

Девы слегка подрастеряли былую сноровку и уверенность в себе, пора это исправлять. Хватит заискивать и пытаться доказать окружающим, что ваши идеи хороши. Отстаивать правильность своих решений лучше не в словесных баталиях, а на деле.

Космический совет: перестаньте доказывать верность своих решений другим, пусть за вас говорят поступки.

Весы

Отпустите свои привязанности к прошлому, а вместе с ними и страх неизвестности. Пора начать дышать полной грудью и делать то, в чем вы давно себе отказываете. Сегодня отличный день, чтобы побаловать себя покупками или походом в дорогой ресторан.

Космический совет: шагайте уверенно, хватит бояться неизвестности.

Скорпион

Скорпионы кажется уже забыли, когда в последний раз бывали в новом интересном месте: в театре или на выставке. Посмотрите афишу мероприятий в своем городе и скорее оправляйтесь на то, что вам приглянется больше всего. Однако будьте аккуратны, не рискуйте здоровьем. Также стоит задуматься о том, чтобы начать или закончить чтение книги, которая давно ждет вас на полке.

Космический совет: устройте праздник среди суровых будней.

Стрелец

Стрельцы совершенно забыли, что значит слово «отдых». Поймите, что всех денег не заработаешь. Лучше делать упор на получение положительных эмоций, кстати, позитивный заряд только повышает работоспособность.

Космический совет: найдите баланс между работой и отдыхом.

Козерог

Козерогам кажется, что у них наступила темная полоса, но это отнюдь не так. Не падайте духом, это всего лишь мелкая неудача на дороге длиною в жизнь. Найдите поддержку в компании своих близких, они обязательно помогут вам решить все неприятности.

Космический совет: относитесь к неудачам спокойно.

Водолей

Водолеи, научитесь лучше расставлять приоритеты и планировать свое время, а также не забывайте о сосредоточенности и самодисциплине. Вы проделали долгий и тернистый путь, а победа ожидает буквально за поворотом, сейчас нельзя расслабляться.

Космический совет: фокусируйтесь на действительно важных вещах.

Рыбы

Не все случается ровно так, как мы задумывали, помните об этом, Рыбы. Маленькие неудачи не должны пугать и заставлять опускать руки. Цените то, что вы проходите испытания не в одиночку. Ваши близкие находится с вами на расстоянии одного телефонного звонка.

Космический совет: готовьтесь к худшему и надейтесь на лучшее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие драгоценные камни могут привлечь одиночество. Согласно поверьям, некоторые минералы считаются «вдовьими» и могут сделать так, что человек навсегда останется один.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

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