Инфантилизм у подростков: как общаться с ними, чтобы избежать трагедий?

Психологи полагают, что нынешнее поколение детей выросло инфантильным. Чрезмерная опека родителей, стремление позаботиться о наследниках до последних мелочей, опасения за их будущее приводят к странным последствиям. Дети начинают иначе воспринимать информацию, не могут сосредоточиться на выполнении одного дела, много отвлекаются, любой отказ воспринимают, как личную трагедию.

Некоторые специалисты даже утверждают, что донести свою мысль до таких подростков можно только в игровой форме. Даже если физически те давно переросли своих родителей.

Может ли инфантилизм и вытекающее из него полное непонимание между поколениями приводить к трагедиям, как было в случае с нижегородским стрелком? 18-летний юноша выстрелил из ружья в бабушку, а затем отправился убивать совершенно посторонних людей. Или как с происшествием в Петербурге, где 15-летний мальчик пытался убить племянницу, а затем и своих родителей?

5-tv.ru обратился к клиническому психологу и коучу Наталье Георгиевой с вопросом, возможно ли такое.

Откуда берется инфантилизм?

Ноги незрелого поведения подрастающего поколения растут из методов воспитания их родителей. Обычно такое случается, когда детям не разрешают принимать никаких самостоятельных решений. И чем дольше они будут убеждать себя, что их ребенок еще совсем маленький, тем выше риск.

«Это некая наивность в первую очередь и незрелость — в разных аспектах. В психологическом, эмоциональном, поведенческом фоне, — пояснила Наталья. — И все это является следствием того, что родители слишком сильно оберегают своего ребенка».

В итоге не только подростки, но и выросшие в тепличных условиях взрослые могут проявлять незрелый подход ко всем.

Первые «звоночки» инфантильности

Выявить инфантилизм порой не является возможным — он далеко не всегда имеет явные проявления.

«Внешне он может быть никак не выражен, а внутренне может быть очень сильный протест у самого ребенка с его внутренним „я“. И, соответственно, с теми взрослыми, что находятся рядом с ним», — рассказа Георгиева.

Поэтому важно периодически консультироваться не только у терапевта, но и у детского психолога. Определенные тесты позволяют выявить неявные сигналы в поведении подростков, показать наличие у него каких-то блоков, желания скрыть что-то от близких.

Есть и хорошая новость — вместо инфантилизма можно найти куда менее серьезную проблему. Например, когда ребенок стесняется выражать мнение или стыдится чего-то. Это тоже сложный момент, но работать психологу в такой ситуации гораздо проще.

«Если у него закрыт эмоциональный фон — скорее всего, это инфантилизм. А если он эмоционально открыт, а логически плохо рассуждает, то это уже совсем другая история», — пояснила Наталья.

Виноват мир геймеров?

Компьютерные игры действительно могут повлиять на развитие инфантилизма у подростков. Виноваты в этом часто бывают сами родители — им проще усадить ребенка перед компьютером, дать ему в руки гаджет или включить игру. Он уходит с головой в виртуальное пространство.

Тут-то и возникает риск потерять связь с тинейджером навсегда.

«Подросток может даже не осознавать, где реальность. Мы можем потерять человека, как личность в нашей настоящей реальности, а приобрести личность в виртуальной реальности, — предупредила родителей Георгиева. — Он берет буквально оружие, выходит и стреляет так, как он это делает в игре. Происходит абсолютное размытие грани между миром настоящим, реальным, и миром виртуальным».

Вместо ребенка в семье может появиться «оболочка». И вот тогда шансы на трагедию сильно возрастают. Чтобы этого не случилось, нужно всеми силами налаживать общение — пусть и в игровой форме.

«Это могут быть разные методы, но генеральной линией должна оставаться коммуникация».

Как бороться с проблемой?

Главное — не упустить время. Если у подростка есть внутренний протест, то решать проблему после того, как «взрыв» произошел, может быть поздно. Родителям следует быть бдительными и внимательными по отношению к детям.

«Нужно знакомиться со своим ребенком каждый день, потому что, помимо того, что вы имеете ребенка, как некий субъект, в нем формируется еще личность, — объяснила Наталья. — Она формируется посредством общества, социума, друзей, семьи, тех, с кем он общается. И если он не видит в узком кругу общения, то, конечно, он будет замыкаться».

Если ребенок часто молчит, не хочет обсуждать какие-то темы, избегает ответа на определенные вопросы, скрывает что-то или уже проявляет агрессию — все это сигнализирует о наличии проблемы.

Родителям важно выстроить с ребенком доверительные отношения и понять, почему он не хочет пускать их в какую-то часть своей жизни.

«В первую очередь нужно настроить доверительную коммуникацию со своим ребенком», — считает психолог.

Но метод игровой подачи информации работает далеко не со всеми детьми. Даже если они инфантильны.

«В какой-то момент это актуально, но когда ему 15 лет — это достаточно сложно. Он может и не воспринимать игру, нужно прежде всего научиться с ребенком общаться, — рассказала Наталья. — Тогда можно подавать это в разных формах: игровой, совместном чтении, через задавание вопросов — не раздражающих, а тех, что ребенку будут интересны».

Звездный пример — семья бунтарей

Хороший пример коммуникации — семья певицы Глюкозы. Она сама была проблемным подростком, так что с пониманием подошла к воспитанию своих детей. Ее старшая дочь не могла быть «покладистой» девочкой — Наталья Ионова ее поддержала. И в итоге вместо бурного протеста получила юную личность, которая экспериментирует с внешним видом, пробует себя в музыке, но не теряет связи с матерью и отцом.

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