Израильские ученые нашли способ остановить старение

Ученые из Тель-Авивского университета и Медицинского центра Шамир нашли способ остановить старение клеток, соответствующие материалы опубликованы в журнале Aging. Специалисты заявили, что в этом может помочь лечение в кислородной барокамере — это герметичная капсула, в которой создается давление выше атмосферного.

Медики опытным путем подтвердили, что барокамера способствует остановке старения и даже способна повернуть этот процесс вспять.

В исследованиях ученых, которые длились три месяца, участвовали 35 пожилых людей, не имеющих хронических заболеваний. Каждый из испытуемых прошел шесть процедур кислородотерапии, при этом отказавшись от приема сторонних лекарств и продолжая вести привычный образ жизни.

После окончания процедур, анализы показали, что в их организме концевые участки хромосом, отвечающие за старение, не только не укоротились, но и удлинились на 38%.

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