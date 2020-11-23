Астролог перечислила, у кого в ноябре–декабре начинается новый период жизни

От того, родился человек днем или ночью, зависят так называемые фирдары — большие периоды в жизни, по очереди управляемые разными планетами. Очередной новый период-фирдар наступает приблизительно в дату рождения в определенном возрасте и каждый раз приносит с собой ней новый важный смысл существования или возможности.

С наступлением нового периода у людей могут резко меняться обстоятельства жизни, ослабнуть или решиться старые проблемы и — увы — появиться новые. Родившимся в каком году следует ждать перемен в жизни в ноябре–декабре 2020 года, рассказала на своей странице в Instagram известный астролог Василиса Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

Так, период активной борьбы ждет тех, кто родился при свете дня в ноябре–декабре 1957 года. Продлится эта фаза семь ближайших лет.

Люди, которые родились в ноябре–декабре 1963 года в ночное время, передают эстафету своим детям или ученикам и временно уходят на второй план на целых 13 лет.

Те, кто появился на свет в ноябре–декабре 1969 года, кода Солнце находилось над горизонтом, вступают в достаточно непростой период решения финансовых вопросов, который растянется на следующие 12 лет.

Родившиеся в тот же период 1971 года, но под покровом ночи, получат возможность в течение предстоящих восьми лет разобраться со своей личной жизнью.

У родившихся в ноябре и декабре 1980 года при солнечном свете на целых 11 лет наступает период карьерных успехов. Но достичь их можно только при условии серьезного подхода и определенных усилий.

Появившиеся под покровом ночи в ноябре или декабре 1981 года смогут блистать талантами в течение ближайших десять лет.

Рожденные при тех же условиях в 1988 году могут смело начинать пробивать себе локтями дорогу среди конкурентов. Удача будет сопутствовать им в течение семи лет.

Родившиеся без Солнца в ноябре–декабре 2000 года могут считать себя умниками и с успехом учить других на протяжении следующих 12 лет.

Появившиеся в то же время, но при солнечном свете в 2002 году начинают учебу в школе жизни и получение первых важных навыков. Жизнь отводит им на это 13 лет.

Ранее 5-tv.ru знакомил читателей с финансовым гороскопом от Василисы Володиной на ноябрь–декабрь этого года.