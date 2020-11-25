День Марены: Что нельзя делать 25 ноября? Советы ведического астролога

В древнеславянских традициях наряду с богиней рождения Живой, поклонялись ее темному лику — богине Марене. Это языческое божество символизировало смерть и холод. И правда, в конце ноября на территории России начинаются холода, землю покрывает снег и начинаются заморозки, обрекая все растения на гибель. Но язычники не считали смерть трагедий, а относились к ней как к естественному явлению. Кто такая богиня Марена, что нельзя делать 25 ноября, специально для 5-tv.ru рассказала медиум и ведический астролог Анна Гехман.

Кто такая Марена?

В языческой культуре древних славян Марена считалась богиней зимы, увядания и смерти. Иногда ее называли Бабой-Ягой, так как она была женой бога тьмы — Кощея. Впервые о божестве было упомянуто в новгородских берестяных грамотах XII века. В них говорилось, что Марена была защитницей русской земли, которая насылала стужу на врагов, защищая владения и народ.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Марена считается одной из трех сестер бога-громовержца Перуна. Как было упомянуто ранее, ей поклонялись наряду с ее сестрами богинями Живой и Лелей, которая символизировала весну и плодородие. Но Марена не несла смерть в ее прямом смысле. Ее господство на Земле не приносило страдание, а наоборот, давало ей время на отдых перед урожайными сезонами. Древние славяне верили, если бы Марена не приходила, то земля бы утратила свое плодородие.

Богиню смерти изображали в виде высокой и стройной женщины, либо в облике старухи с длинными спутанными волосами.

Как праздновали День Марены древние славяне?

С 25 ноября и до начала весны Марена начинала царствовать на Земле. По масштабам празднования День Марены не уступал дню ее сестры Живы. В ритуалах должна была участвовать вся деревня. К капищу богини приносили разные дары, а после этого люди отправлялись на болота, чтобы совершить обрядовые действия.

Анна Гехман

Медиум, ведический астролог — Особенность данного ритуала заключается в том, что он проходил в абсолютной тишине. Никто не должен был произносить никаких слов.

На болота славяне относили тлеющие факелы и тушили их в трясине. Такой ритуал символизировал готовность спокойно умереть от старости или принять неожиданную смерть. По возвращению домой люди накрывали стол, где кроме привычной еды должны были присутствовать продукты, символизирующие День Марены. Славяне подавали на стол несколько сортов мяса, всевозможные корнеплоды, оладьи и наливали кисель.

Что нельзя делать в День Марены?

25 ноября строго запрещалось заниматься сексом, рассказала ведический астролог. Считалось, что от физической близости в День Марены дети родятся либо больными, либо умрут в младенчестве. Женщинам следует воздержаться от уборки дома, шитья, стирки одежды и выпекания хлеба. Также древние славянки не мололи муку в этот день.

Анна Гехман

Медиум, ведический астролог — Чихнуть на праздник в честь Марены было не очень хорошим знаком. Это означало, что скоро человек очень тяжело заболеет.

Мужчинам запрещается бриться и заниматься любой ремесленной работой. Деревенским жителям мужского пола нельзя собирать яйца и стричь овец 25 ноября. Надоенное молоко лучше вылить или скормить домашней скотине, советует ведический астролог.

Народные приметы в День Марены

В праздник богини смерти есть свои народные приметы касающиеся как погоды, так и будущего людей.