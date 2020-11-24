«Луна управляет вещами»: Астролог Василиса Володина рассказала, как правильно отметить День матери

Традиционно каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. В 2020 году праздник выпадает на 29-е число, напоминает астролог Василиса Володина, призывая не забыть поздравить самых важных людей для каждого из нас, тех, кто подарил жизнь.

День матери считается международным праздником, однако в каждой отдельно взятой стране отмечается в разные месяцы. На территории РФ на государственном уровне праздник был закреплен лишь 30 января 1998 года. Указ о его учреждении подписал действовавший тогда президент Борис Ельцин.

В этот день принято проявлять заботу о самых близких: мамах, бабушках, свекровях и тещах. Несмотря на то, что во время пандемии отменены все увеселительные мероприятия, и сводить родных на концерт не получится, не менее важно будет просто собраться большой компанией, чтобы любимые женщины ощутили себя по-настоящему счастливыми.

Как отмечает Василиса Володина, от того, как чувствует себя мама, в каких отношениях состоит с ней человек, зависит не только настроение последнего, но и его судьба. Удивительно, что образ матери в гороскопе каждого из нас символизирует Луна. В каком аспекте она находится, можно узнать, рассмотрев свою натальную карту.

«Луна управляет еще многими вещами. Тем, как человек осознает свои подлинные потребности и выражает их миру. Как принимает чужую заботу и заботится сам о других, как отдыхает и восстанавливается после трудов, что любит есть на завтрак и в каких моментах чувствует себя беззащитным. <…> Если отношения с мамой у вас не ладятся, то, с огромной вероятностью, все вышеперечисленное не ладится тоже», — подчеркивает известный астролог.

Чтобы «обеспечить» себе максимально комфортные условия существования, сперва важно «договориться с той, что произвела вас на свет», отмечает Володина.

«В собственных мыслях, с гороскопом в руках или на кушетке психоаналитика — способ не важен, важен шаг в этом направлении», — подытожила эксперт.

Instagram @vasilisa.volodina

С ее мнением согласили и пользователи сети. Многие отмечали, что даже на большом расстоянии ощущают связь с любимой мамой.

«Спасибо за совет! Ваша семья на фото просто восхитительна!»

«Удивительно! Не перестаю вами восхищаться!»

«Все прямо в точку! Василиса — вы супер! А ваши мама и дочка — невероятной красоты!» — писали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой праздник отмечается 24 ноября, а также что можно и нельзя делать в этот день.