🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

|
Анастасия Шадская
1 132

Сегодня, 26 ноября, Луна в знаке Стрелец покровительствует всем творческим и целеустремленным знакам зодиака.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 ноября, Луна в знаке Стрельца покровительствует любым начинаниям и новым проектам. Этот день будет благоприятным для всех творческих и амбициозных личностей.

Овен

Овны, вы сами являетесь со-творцом своей реальности, Каждая мысль, слово и действие помогают вам создать этот мир для себя. Итак, что вы выберете для сегодня? Будете ли вы действовать, исходя из ограничений, или поверите в свой потенциал? Дерзайте!

Космический совет: ваши возможности безграничны.

Телец

Тельцы, бывают моменты, когда с разумной точки зрения жизнь выглядит прекрасно, однако тревога не дает нам покоя и мешает двигаться вперед. Возможно, вами руководит что-то более высокое, чем вы сами. Однако сегодня пришло время избавиться от паранойи и изменить взгляд на вещи.

Космический совет: не позвольте панике атаковать вас.

Близнецы

Близнецы, на этой неделе вы в настроении проводить время с самыми важными людьми в вашей жизни, например, с семьей. Занятия такими домашними делами, как приготовление пищи, садоводство и рисование — прекрасный способ призвать творческие силы и на более глубоком уровне соединиться с родными. Музыка, медитация и ароматерапия — вот некоторые из способов, с помощью которых вы можете установить глубокую связь с самим собой.

Космический совет: посвятите время самым близким людям.

Рак

Раки, если вы сегодня разовьете вбурную деятельность, вас ждет успех. Однако иногда вам бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Космический совет: не бойтесь мгновенно перевернуть свою жизнь.

Лев

Львы, сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Однако легкомыслие и юмор — это не то, что вам поможет добиться намеченных целей. Научитесь быть серьезнее и не бросайте слов на ветер.

Космический совет: снимите «розовые очки».

Дева

Девы, вы постоянно наступаете на одни и те же грабли. Вы повторяли эту историю бесчисленное количество раз и каждый раз видели себя жертвой. Что, если бы вы решили изменить сценарий? Что, если вы освободитесь от старых стереотипов? Пришло время сделать то, чем вы будете гордиться в ближайшие месяцы.

Космический совет: бросьте вызов самим себе.

Весы

Весы, если и чему-то вас научил 2020 год, так это тому, что самые важные отношения, которые у вас когда-либо будут — это отношения с самим собой. Это означает, что стоит прощать себя за свои прошлые ошибки. Так что расслабьтесь. Посмотрите на свое прошлое через призму мудрости и любви. Признайте, что ваши неудачи преподали вам важные жизненные уроки и сделали вас тем человеком, которым вы являетесь сегодня.

Космический совет: не бойтесь признавать ошибки.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и неловких ситуаций. Причиной тому ваша уникальная интуиция, которая вас никогда не подводила. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и увидите, как жизнь изменится в лучшую сторону.

Космический совет: слушайте только себя.

Стрелец

Стрельцы, вы сделали многообещающий выбор, но ничего значительного не добавили в вашу жизнь, и что-то подсказывает, что вы снова собираетесь совершить ту же ошибку. Итак, сделайте шаг назад. Поразмышляйте над пословицей «не все то золото, что блестит» и поймите, как она применима к вашим обстоятельствам. Умение отключаться от шума и прислушиваться к своему внутреннему голосу сослужит вам хорошую службу.

Космический совет: проанализируйте свои действия.

Козерог

Козероги, у вас могут быть самые блестящие идеи в мире, но они ничего не значат, если вы не хотите работать. Карты побуждают вас наблюдать за тем, как вы стоите на своем пути. Сегодня вам признать свой самый большой страх и преодолеть его.

Космический совет: посмотрите своему страху в глаза.

Водолей

Водолеи, сегодня звезды вас просят обратить внимание на идеи, которые исходят из вашего сверхсознания. Известно, что большинство гениев — например, Моцарт и Эйнштейн — отличались небанальными мыслями. Вы можете повторить их успех.

Космический совет: прислушайтесь к подсознанию.

Рыбы

Рыбы, было время, когда вы пытались контролировать каждую деталь своей жизни. Было время, когда вы вели перетягивание каната со Вселенной. Но сейчас вы находитесь там, где вам нужно быть, и все будет прекрасно работать, Итак, дышите. Вдохните добро и выдохните благодарность.

Космический совет: пустите дела на самотек.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 ноября.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
75.47
-0.34 89.89
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:50
На Пятом канале акция День добрых дел для Амины Темерзиевой
5:41
В Якутии ректор АГАТУ задержан по подозрению в растрате 250 миллионов рублей
5:20
Петербургский бизнесмен заплатит 348 тысяч за трансляцию песен Бузовой в сауне
5:01
На каких пальцах можно и нельзя носить кольца?
4:49
«Последние конвульсии Трампа»: поляки высмеяли вторжение эсминца США в воды РФ
4:27
Самойлова объяснила, почему дочкам досталась ее фамилия, а не Джигана

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Как Алексей Панин живет в Испании и почему уехал из России?
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми