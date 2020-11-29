🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 ноября, растущая Луна в знаке Тельца открывает прекрасные перспективы: не бойтесь вкладывать деньги в большие проекты, смело заключайте браки и отправляйтесь в необычные путешествия! Однако при этом не забудьте выделить несколько часов, чтобы расслабиться и восстановить силы перед рабочей неделей.

♈ Овен

Порой так случается, что человек «влипает» в однобокие отношения. Говоря иначе: страдает от недостатка любви и внимания, тогда как сам жертвует всем ради партнера. Такой расклад — верный путь к тяжелым психологическим травмам. Неужели вам это нужно, Овен? Настало время распрощаться с лишними людьми.

Космический совет: стройте отношения на взаимовыгодных условиях.

♉ Телец

Не будьте скупы на благодарность, Тельцы. Особенно, тем людям, которые помогли вам добиться определенного успеха. Вселенная напоминает: в жизни важно не только брать, но и отдавать. Потому не поленитесь выкроить время для близких и знакомых — людей, которые искренне вас любят и ждут.

Космический совет: найдите время, чтобы встретиться с родными и близкими.

♊ Близнецы

Вы, Близнецы, можете бесконечно обвинять окружающих в своих проблемах. Но факт в том, что никто не заставляет вас совершать те или иные поступки, реагировать на близких так или иначе. Если боитесь столкнуться с неприятностями — оцените перспективы. И помните: взрослый человек обязан научиться брать ответственность за собственные действия.

Космический совет: «доброта» и «сострадание» — ключи к вашему счастью.

♋ Рак

Долгие годы вас, Рак, кормили байками о том, как важен престиж и умение подать себя обществу. В результате мы получили еще одного жутко закомплексованного человека. Настало время раскрыть все карты и, наконец, позволить себе свободу действий. Поверьте, искренним и настоящим радуются больше «аморфных» и «удобных».

Космический совет: откажитесь от идеи быть хорошим для всех.

♌ Лев

Многие говорят, что «любовь слепа», однако в данный момент вы, Лев, категорически отказываетесь в это верить. Вы находитесь в тех отношениях, где чувствуете себя максимально защищенным и нужным, а потому и жизнь приобретает яркие краски. Пока все идет своим чередом, звезды дают один совет: не открывайтесь партнеру полностью — сначала присмотритесь.

Космический совет: не забывайте: ваше счастье — в ваших руках.

♍ Дева

То, что происходит сейчас в вашей жизни, Дева, нельзя было предотвратить. Это — судьба, а потому относиться к ней стоит благосклонно. Поблагодарите Вселенную за все, что имеете на данном этапе и двигайтесь дальше. Не думайте о плохом, все скоро наладится.

Космический совет: примите проблемы как важные уроки Вселенной.

♎ Весы

Весы, вы прекрасно ориентируетесь в пространстве, и это ваш главный козырь. Несмотря на то, что в пандемию весь мир буквально сходит с ума, вам удается сохранить стабильность и комфорт. Продолжаете заниматься любимым делом: оно вас никогда не подведет.

Космический совет: верьте в себя и тогда любые трудности будет легко преодолеть.

♏ Скорпион

Помните знаменитое высказывание, Скорпион: «Все, что нас не убивает, делает сильнее»? Именно так вы должны относиться к ныне существующим проблемам. Однако не стоит забывать о ментальном здоровье: как бы сильно вы не были загружены, обязательно найдите минутку, чтобы просто подышать и насладиться чашечкой ароматного кофе.

Космический совет: не жалуйтесь на боль и проблемы — за все воздастся втройне.

♐ Стрелец

Что вы будете делать, Стрелец, если кто-нибудь скажет, что ваше реальное «Я» и то, каким вы себя преподносите обществу, два разных человека? Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы производить на окружение хорошее впечатление. Но порой игра в иллюзии затягивает настолько, что, если «вынырнешь», не увидишь ничего кроме страха и хаоса. Не нравится? Так позвольте себе быть настоящим.

Космический совет: перестаньте удовлетворять чужие потребности.

♑ Козерог

В мире есть лишь два типа людей, Козерог: те, кто следуют зову сердца, и те, кто боятся всеобщего осуждения. Первые с ранних лет и до старости живут «в кайф» и не страдают от фобий, вторые — до самой пенсии не могут проявить инициативу, о чем, несомненно, жалеют. К какому из этих типов относитесь вы? Помните: если что-то не нравится, всегда есть шанс это изменить.

Космический совет: вам нельзя игнорировать интуицию.

♒ Водолей

Сердце всегда знает наверняка, чего вы ждете от жизни и хотите в данный момент, Водолей. Однако разум мешает вам идти на поводу у интуиции. Звезды советуют: если то, о чем вы мечтаете, действительно стоит затраченных усилий, — рискуйте и не сомневайтесь.

Космический совет: не бойтесь совершать опрометчивые поступки.

♊ Рыбы

Рыбы, время, когда вы были вынуждены прятать мысли и чувства ото всех давно ушло. Наконец, можете позволить себе жить «на полную катушку». Настал период покоя и стабильности, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Космический совет: позвольте себе быть самим собой.

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