Василиса Володина поделилась астропрогнозом на декабрь для всех знаков зодиака

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Анастасия Шадская
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Популярный телеастролог составила гороскоп на последний месяц года для всех представителей астрологического круга.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina

Ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина опубликовала для своих подписчиков в Instagram астрологический прогноз на последний месяц уходящего 2020 года. Она поведала, что ждет представителей каждого знака зодиака в декабре.

«Я хотела почитать новую книжку, вы хотели прогноз по знакам зодиака на декабрь. Победили вы», — шутливо подписала свой пост Володина.

Овны

Рожденным под знаком Овна придется бороться с самокритичностью, свойственной им. Причем закончится все грандиозным успехом, но сами себя они заставят понервничать.

Тельцы

В ближайшем будущем их могут ждать отличные новости по поводу работы или серьезный скачок карьерного роста. Так что можно немного расслабиться и подготовиться к этому морально.

Близнецы

Увы, надеяться Близнецам в декабре будет не на кого. Все дела придется делать самостоятельно.

Раки

Тяжелый предстоит месяц, силы появится только ближе к новогодним каникулам. Чтобы немного взбодриться, Ракам стоит добавить положительных впечатлений: встречи с близкими, уход за собой, отдых.

Львы

Под Новый год Львам захочется спустить все кровные на подарки и интересные впечатления. Главное не забывать, что не все окружающие были в этом году достойны такого внимания.

Девы

Девам придется «отпустить» себя, поверить, что не только они могут сделать все идеально и правильно. Это касается и работы, и дома. Да и близким пора объяснить, что домашние обязанности касаются всех в семье.

Весы

Если захочется чего-то интересного и необычного… не факт, что что-то подвернется под руку. Зато у Весов под рукой всегда есть старое и привычное. Такие развлечения точно не подведут.

Скорпионы

Не время расслабляться, особенно в первой половине месяца. Рядом могут оказаться коварные мошенники, которые попытаются лишить Скорпионов их честно заработанных денег. Мечтайте, но не теряйте бдительности.

Стрельцы

Стрельцов ждет что-то интересное и по-настоящему потрясающее, то не раньше 21 декабря. Все, что Вселенная будет подкидывать раньше, может оказаться обманом.

Козероги

Наступит «их» месяц, но Козерогам он дастся нелегко. Не стоит замахиваться на что-то серьезное, лучше приберечь силы — плохие новости или депрессивные настроения также могут проявиться в декабре.

Водолеи

Придется немного подождать, прежде чем Водолеев оценят коллеги и близкие. Зато когда это случится (увы, не в декабре), результат будет потрясающим.

Рыбы

Рыбам конец года может принести финансовые сложности и необходимость работать, чтобы есть. Придется отодвинуть гордость на задний план, чтобы пережить тяжелое время.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2020 года.

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