Как практика раздельного сна влияет на отношения супругов? — мнение сексолога

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Егор Измалкин
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Пандемия заставила многие пары спать в разных комнатах, и это может плохо сказаться на отношениях, считает эксперт.

Как практика раздельного сна влияет на отношения супругов? — мнение сексолога

Фото: Depositphotos / TatyanaGl

В последнее время многие супруги все чаще спят раздельно. На это повлияла как эпидемиологическая обстановка, так и стремление современных пар сохранять личное пространство. Однако, считает психолог-сексолог, преподаватель университета сексологии РНСО Анна Котенева, это может привести к проблемам в отношениях.

«Люди напуганы ситуацией неопределенности, вызванной пандемией, в которой мы живем уже год. Она заставила нас несколько иначе взаимодействовать друг с другом. Вот и партнерское взаимодействие также стало меняться», — рассказала специалист изданию Ridus.

По ее наблюдениям, люди начинают замечать проблемы не только с сексуальным влечением, но и с обычным общением при подобной сепарации. Раньше со снижением влечения сталкивались в основном пары в зрелом возрасте. Сейчас проблема «помолодела». Она дает о себе знать уже в 28 лет.

«Стремление к автономии и такой конкретный эгоизм часто дают разбалансировку в отношениях пары», — отметила психолог.

Мода на раздельные спальни категорически не подходит для России, считает Котенева. Она пришла из Азии, где спать вместе людям жарко, к тому же там есть другие факторы, положительно влияющие на либидо. В России с этим не так хорошо, поэтому, по мнению специалиста, не стоит отдаляться друг от друга.

С возрастом, утверждает эксперт, у людей возникают заболевания, изменяется гормональный фон. Тогда, возможно, разойтись по разным кроватям — это подходящий выход для пары. Однако супруги должны договориться, когда они могут проявлять сексуальную активность для поддержания здоровых отношений.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение специалиста о последствиях воздержания от секса.

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