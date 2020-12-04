Володина объяснила, чем опасен месяц накануне дня рождения

Астролог Василиса Володина в своем Instagram-блоге часто делится профессиональными наблюдениями и советами. На этот раз она заметила, что месяц до дня рождения обычно сопровождается неудачами, конфликтами и трудностями.

«Я на своем личном опыте убеждалась не раз, что месяц накануне очередной „даты“ приносит не самые приятные „сюрпризы“, эмоции, переживания», — поделилась астролог.

Володина объяснила это тем, что человек завершает очередной цикл своей жизни. И судьба испытывает готовность к нему с помощью «энергий 12-го дома гороскопа». Отсюда нежданные накладки, неприятности и нервотрепка.

Instagram @vasilisa.volodina

Специалист пояснила, что перечисленных проблем можно избежать, сохраняя спокойствие и внутреннюю гармонию.

«Расслабиться, выключиться из спешки, подвести итоги последних месяцев, остаться наедине с собой и постараться ощутить светлое чувство внутреннего покоя перед следующим рывком», — посоветовала Василиса Володина.

Фолловеры профиля астролога отметили, что замечали за собой подобную практику. В комментариях они стали делиться историями, как их испытывала судьба накануне очередного дня рождения, и тем, как им удалось справляться с трудностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у кого, по словам Василисы Володиной, в декабре начнется новый период жизни.