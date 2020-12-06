🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 декабря, убывающая Луна в знаке Льва предоставит возможность некоторым представителям астрологических символов воспользоваться интуицией себе во благо. Перед началом очередной рабочей недели постарайтесь уделить больше времени своей семье и родным.

♈ Овен

Овны, 6 декабря звезды рекомендуют вам отказаться от решения каких-либо серьезных вопросов. Постарайтесь отдохнуть и уделить время семье. В условиях пандемии коронавируса не забывайте о своем здоровье, избегайте массового скопления людей и побольше гуляйте.

Космический совет: не забывайте о своем здоровье.

♉ Телец

Представителей этого знака зодиака во второй половине воскресенья может настичь достаточно неприятный разговор с партнером или коллегой. Постарайтесь свести агрессию к минимуму и выйти сухим из воды. Помните, что при помощи конфликта напряженную ситуацию не решить.

Космический совет: постарайтесь свести агрессию к минимуму.

♊ Близнецы

Самоанализ и работа «над ошибками», Близнецы, то, чему нужно посвятить этот день. Сегодня вам стоит более внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Череда ярких и динамичных событий начнется с самого утра и будет сопровождать вас в течение воскресенья.

Космический совет: более внимательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции.

♋ Рак

Раки, 6 декабря вас могут попытаться спровоцировать на конфликт. Не поддавайтесь уловкам оппонента и ведите себя достойно. При этом, вам никто не запрещает говорить то, что вы думаете. Именно в процессе выяснения отношений вы сможете понять — кто друг, а кто враг.

Космический совет: ведите себя достойно.

♌ Лев

Представители данного астрологического символа сегодня должны проверять любую полученную информацию. Достоверные источники могут подвести и направить на неверный путь. Прежде чем принимать взвешенные решения, используйте старые связи, чтобы проверить актуальность полученных данных.

Космический совет: используйте старые связи.

♍ Дева

Настало время, Девы, изменить давно привычную тактику, и пойти другой дорогой. А вот от подсказок интуиции отказываться не стоит. Анализируйте происходящее вокруг и идите вперед к намеченной цели. Ближе к вечеру вы можете получить приятный сюрприз от человека, с котором длительное время не общались.

Космический совет: измените давно привычную тактику.

♎ Весы

Весы, 6 декабря все ваше внимание будет приковано к членам семьи и родственникам. Работа и бизнес уйдут на второй план. Постарайтесь составить конструктивный план на день, в котором останется место отдыху перед грядущими буднями.

Космический совет: составьте конструктивный план на день.

♏ Скорпион

Чужое мнение, Скорпионы, в это воскресенье может сыграть с вами злую шутку. Не стоит ориентироваться на окружающих, в том числе и на своего партнера. В сложившейся ситуации именно близкие люди могут навредить своими советами. Сделайте исключение и хотя бы раз в жизни решите что-то по зову сердца.

Космический совет: не стоит ориентироваться на окружающих.

♐ Стрелец

Представители этого знака зодиака в последнее время не могут определиться со статусом в личной жизни. Вы в буквальном смысле встали на паузу, и ждете событие, которое сдвинет дело с мертвой точки. Не забывайте, что все зависит только от вас. Пора действовать!

Космический совет: все зависит только от вас.

♑ Козерог

Козероги, ваша затянувшаяся депрессия рано или поздно не доведет до добра. Вы не можете найти себе места потому, что связали свою жизнь с человеком, который не в состоянии оценить вас по достоинству. Отмотайте назад и вспомните, с кем были счастливы в недалеком прошлом.

Космический совет: проанализируйте последние события в личной жизни.

♒ Водолей

6 декабря, Водолеи, станет для вас ярким и успешным днем с множеством интересных событий. Отрывайтесь по полной! Новое знакомство может началом бурного и длительного романа, который перерастет в многолетние продуктивные отношения.

Космический совет: отрывайтесь по полной!

♊ Рыбы

Рыбы, это воскресенье в какой-то степени станет для вас судьбоносным. Изменения могут коснуться личной жизни и профессиональной деятельности. Перспективы смены работы послужат началом успешной карьеры на новом месте. Отношения с партнером выйдут на более качественный уровень.

Космический совет: улучшайте личную жизнь и стройте карьеру.

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