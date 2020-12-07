🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 декабря, растущая Луна в знаке Овна окрасит день повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Звезды советуют отложить дела, требующие высокой точности и продуманности, так как если не обратить внимание на мелкие детали, все может рассыпаться. Велика вероятность конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем.

♈ Овен

Овнам 7 декабря астрологи рекомендуют сделать выбор, который заставит чувствовать себя живыми. Для этого необходимо набраться смелости и следовать за своим счастьем. Это ваш шанс построить жизнь, приносящую удовлетворение: как в творческом, так и в финансовом плане.

Космический совет: обретите свободу.

♉ Телец

Тельцы могут разочароваться в окружающих, особенно во время рабочего процесса, в сотрудничестве с коллективом. И здесь два выхода: либо пойти по нисходящей спирали, либо обсудить с людьми, что именно идет не так. Безусловно, лучше проявить здравомыслие, и выбрать второе.

Космический совет: поговорите о том, что вам мешает.

♊ Близнецы

Сегодня звезды побуждают Близнецов немного расслабиться. Необходимо прислушаться к тому, что говорят другие, не добавляя свои суждения о том, какой должна быть идеальная жизнь, или с кем вы ведете себя слишком жестко. Кто знает? Быть может, вам откроется что-то новое.

Космический совет: откажитесь от суждений и предвзятых представлений.

♋ Рак

Если вы чувствуете, что ваш партнер что-то скрывает от вас, вероятно, так оно и есть. Вместо того, чтобы ходить по кругу или проводить расследование за его спиной, лучше откровенно и честно поговорите о том, что вы чувствуете. У некоторых из вас могут быть взлеты и падения на работе, в то время как ваши коллеги могут строить козни. Сопротивляйтесь желанию отомстить! Не нужно опускаться до их уровня, несмотря ни на что.

Космический совет: открыто поговорите о том, что вы чувствуете.

♌ Лев

То, над чем вы работали, 7 декабря может рухнуть, как карточный домик. Но ситуация не так ужасна, как вы думаете, главным образом потому, что она привлекает ваше внимание к трещинам в фундаменте. Не бойтесь начинать заново или выполнять грязную работу. Окружающие могут соглашаться или не соглашаться с вашим планом, и это нормально. Продолжайте двигаться вперед!

Космический совет: обратите внимание на трещины в фундаменте.

♍ Дева

Вселенная приветствует вашу готовность вставать вне зависимости от испытаний и невзгод, выпавших на вашу долю за последние недели. Что ждет вас в следующей главе? Любовь, спокойствие и изобилие. Независимо от того, через что вы проходите в данный момент, не забывайте мантру: «Это тоже пройдет».

Космический совет: помните, что все временно.

♎ Весы

Весы, стоит вспомнить, что жизнь — это не гонка. Сегодня звезды вас просят принять философию «меньше значит больше». Меньше стресса, беспокойства и расстройств. Больше доверия и уступчивости. Вступите в роль наблюдателя. Жизнь становится намного проще, когда вы позволяете происходящему находить свое отражение в вашем опыте, вместо того, чтобы играть в перетягивание каната со Вселенной.

Космический совет: меньше страха, больше веры.

♏ Скорпион

Скорпионов, состоящие в преданных, доверительных отношениях, должны проявлять такую ​​же доброту и сострадание к своим партнерам. Вы не можете облегчить проблемы других, но вы определенно можете оставить для них место в своей жизни. Поверьте, ваша связь будет только укрепляться.

Космический совет: примите добродетель сострадания.

♐ Стрелец

Сейчас вы смотрите за пределы жизненных иллюзий. Но не знаете, куда и как двигаться дальше? Звезды советуют Стрельцам одно: вам нужен перерыв, чтобы разобраться во всем. И это нормально.

Космический совет: возьмите отпуск, о котором вы так мечтали.

♑ Козерог

Вы должны помнить до конца недели, что слово не воробей, особенно при вспышках импульсивности. Взъерошенные перья могут сработать против вас. С другой стороны, ваша способность решать проблемы будет на высоте, что сделает вас надежным помощником в кризисных ситуациях. Чем более ваши поступки обоснованы, тем лучше вы сможете справиться с ситуацией.

Космический совет: не забывайте о таланте решать сложные ситуации

♒ Водолей

Ближайшее будущее заставит вас переосмыслить свои финансы и свой подход к сбережениям. Вам хочется, чтобы ваши деньги работали на вас, а не наоборот? Прислушайтесь к советам и рекомендациям, особенно от опытных членов семьи. Начните с малого и позвольте себе разобраться во всем не спеша.

Космический совет: готовьтесь переосмыслить свою финансовую стратегию

♊ Рыбы

Определение границ никогда не было вашей сильной стороной. Рыбы, сегодня вам необходимо понаблюдать за тем, что снижает вашу силы и мешает вам выполнить вашу священную цель. Если вы научитесь не извиняться, это изменит ход игры. И вы восстановите личные границы

Космический совет: научитесь не извиняться.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря.