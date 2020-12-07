Василиса Володина рассказала, в какие даты рождаются самые везучие люди

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Рита Цветкова
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Астролог поведала, как дата рождения может принести ее обладателю могущество и удачу.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина, известная как одна из ведущих шоу «Давай поженимся!», рассказала своим подписчикам в Instagram, в какие даты рождаются самые могущественные и удачливые люди. По ее мнению, везение — не абстрактное неизмеримое понятие, а вполне поддающийся расчетам принцип.

«Процитирую астролога четвертого века нашей эры Фирмика Матерна — «Необычайно могущественным и удачливым будет тот, кто имеет три, и тот может быть близок к счастью богов, кто имеет четыре планеты, которые расположены каждая в своем собственном домициле», — написала она.

Эксперт объяснила, что означает древнее послание: от дома в натальной карте зависит успех в различных сферах жизни. Планета, попадая в так называемый дом гороскопа, реализует свое влияние на судьбу через него.

«Планета в домициле — это Солнце во Льве, Луна в Раке, Меркурий в Деве или Близнецах, Венера в Тельце или Весах, Марс в Овне или Скорпионе, Юпитер в Стрельце или Рыбах, Сатурн в Козероге или Водолее», — добавила Володина.

Астролог опубликовала список благоприятных дат, чтобы ее поклонники могли проверить свои шансы на счастье.

«Я специально для вас рассчитала даты рождения тех, кто имеет шансы быть могущественным и удачливым — тех, у кого 3 планеты стоят в знаках своего владения… Планеты в знаках — это ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ удача, и для того, чтобы она стала реальной, нужно еще родиться в определенные минуты суток (это уже вычисляется только лично), ну и, конечно, предпринимать усилия, неутомимо идти к своему счастью!» — написала она.

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