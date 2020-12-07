Василиса Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем

Телеведущая Василиса Володина опубликовала для своих подписчиков в Instagram прогноз на последний месяц уходящего 2020 года. Она рассказала, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем.

Астролог отметила, что декабрь точно запомнится тем, кто находился в воронке ярких, приятных и не очень, событий летом 2019-го и в апреле–мае 2020 года. Кое-что важное ждет и тех, кто проживал эмоциональный период в июне–июле 2019 и феврале–марте 2020.

Instagram @vasilisa.volodina

Также первый зимний месяц наполнит красками жизнь тех, кто занимался важными для себя делами с февраля по март прошлого года. Василиса Володина отметила, что ее прогноз получился одновременно общим и личным. Она посоветовала своим подписчикам вспомнить все перечисленные периоды, сделать выводы, и подготовиться к будущему.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что астролог перечислила, у кого в ноябре–декабре начинается новый период жизни.