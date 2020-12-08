🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

|
Василий Заика
3 129

Сегодня, 8 декабря, Луна в Деве благоволит любой кропотливой работе, требующей основательного подхода. Но не стоит увлекаться: уделите время и семье. Иначе — скандалов с родными не избежать.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 декабря, Луна находится в фазе Третьей четверти — идеальное время для завершения проектов, начатых на растущую Луну. Не стоит сегодня делать крупные покупки и давать в долг. Лучше побудьте дома и посчитайте прибыль. Эмоции свои старайтесь подавлять.

♈ Овен

Овен, страхи прошлого не дают вам существовать спокойно. Можно бесконечно обращаться за советами к психологам, если не понять одного: жизнь не стоит на месте, а время скоротечно. Будьте мудрее: забудьте тех, кто причинил вам несчастья, откройтесь другому, новому миру.

Космический совет: перестаньте упрекать всех вокруг в ваших проблемах.

♉ Телец

Быть зависимым — это норма, Телец. Конечно, если не переходить границы. Независим лишь тот, кто одинок. Но разве в этом счастье? Сейчас вы находитесь не в лучшем эмоциональном состоянии, крайне неуверенны в себе. Однако задумайтесь: не вы ли «рассадник» тяжелых мыслей?

Космический совет: оставьте мысли о плохом и познаете радость жизни.

♊ Близнецы

Этот день — идеален для планирования масштабных проектов, Близнецы. Учитывая то хладнокровие и мудрость, благодаря которым вы раз за разом справляетесь с трудностями, сегодня ничто не помешает реализовать даже самую смелую мечту. Дерзайте!

Космический совет: идите смело навстречу новым приключениям!

♋ Рак

Как только вы, Рак, поймете, что своим презрительным отношением к окружающим добьетесь лишь одиночества, весь мир вокруг в одночасье изменится. Не будет больше ссор и обид — лишь уют и спокойствие. Жизнь слишком коротка, чтобы бояться проявлять эмоции. Подумайте об этом на досуге.

Космический совет: вы упускаете ценное время из-за нерешимости.

♌ Лев

Ваша главная проблема на сегодня, Лев, — трусость. Вы уже знаете, кто вы есть и чего хотите на самом деле, но боитесь транслировать это миру. Но так ли важно общественное мнение, когда на душе скребут кошки из-за несостоятельности?

Космический совет: найдите силы признаться себе в том, кто вы есть на самом деле.

♍ Дева

Что вас действительно радует, Дева, — это дом и семья. Так, если вас мучает непреодолимая боль или вы в растерянности, просто вернитесь в ваше «место силы». Только там вы сможете набраться жизненной энергии, необходимой для преодоления препятствий.

Космический совет: уделите больше времени семье и родителям.

♎ Весы

Сколько еще вы, Весы, будете мучить себя мыслями о прошлых ошибках? Разве это важнее новой жизни? Звезды намекают, что пора посвятить себя любви и созиданию. И учтите, вокруг масса людей, которые от вас зависят. Не заставляйте их переживать о вашем благополучии.

Космический совет: не падайте духом, ведь впереди много интересного.

♏ Скорпион

Все во Вселенной создано для совершенства, Скорпион. Что это значит? Буквально: вам не требуется прилагать особых усилий, чтобы чувствовать себя счастливым. Равно, как и другим людям. Однако в вашей ситуации имеет место курьез: вы блистательно справляетесь с теми проблемами, которые сами себе придумали. Планируете продолжать?

Космический совет: сделайте первый шаг, чтобы добиться цели.

♐ Стрелец

Знакомо ли вам такое понятие, как «карма», Стрелец? Чем дольше вы таите злобу на товарища, тем больше негатива будет в вашей жизни. Конец года — тяжелое время, но пора бы с этим смириться. Помните: каждая мысль материальна. Начинайте транслировать в мир добро.

Космический совет: отпустите злость и обиды. Иного пути к стабильности нет.

♑ Козерог

Козерог, перестаньте жаловаться на жизнь. Да, вы сильно измотаны и справедливо хотите отдыха. Звезды говорят, что ваша черная полоса, наконец, приобрела белый цвет. Сегодня займитесь чем-нибудь полезным для себя и здоровья: примите ванну с аромамаслами, сходите на массаж. Главное — не перегружайте себя ни физически, ни морально.

Космический совет: не нужно бояться — проблемы позади.

♒ Водолей

Водолей, как только вы считаете, что почти приблизились к заветной цели, Вселенная словно бьет вас по рукам. Но это легко объяснить: наказания и препятствия никому не даются просто так. И вы точно сможете это преодолеть. Расценивайте текущие проблемы как бесценный опыт. Только так сможете приобрести желаемое.

Космический совет: не стоит делить «шкуру неубитого медведя».

♊ Рыбы

Рыбы, вы привыкли тщательно планировать свое время. Мало того, не раз задумывались о реализации больших проектов. Но вот незадача: никак не можете к ним приступить. Ведь на бумаге все кажется идеальным, а на деле… 8 декабря — прекрасный день для претворения грез в жизнь. И, пожалуйста, положитесь на интуицию, а не на разум.

Космический совет: дайте себе свободу действий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.25
-0.95 89.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Тренер сборной РФ оценил результаты жеребьевки на отборочный этап ЧМ-2022
6:12
«Наташа в курсе?!» — полуголый сын Тарзана освоил танцы на пилоне
6:05
Итальянский волонтер после общения с Путиным подал документы на гражданство РФ
5:49
«Она вообще другая»: Видеоблогер раскрыл правду о Розе Сябитовой
5:40
Молила о пощаде: школьницу из Приморья публично избили сверстники — видео
5:15
Тест: Угадайте фильм с Кларой Румяновой по одному кадру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Василиса Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем
Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Лиза Арзамасова объявила о помолвке? — Фото