ТОП-7 болезней, стремительно убивающих мужчин в расцвете сил

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Анна Васильева
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Многие представители сильного пола пренебрежительно относятся к своему здоровью.

ТОП-7 болезней, стремительно убивающих мужчин в расцвете сил

Фото: Depositphotos / aletia

Российские мужчины живут почти на десять лет меньше, чем женщины. Такие данные приводит Минздрав. Издание KP.RU перечислило семь «мужских» проблем со здоровьем, которые могут доставить много неприятностей сильному полу и даже привести к смерти.

Атеросклероз

Содержание эстрогена в организме мужчины ниже, чем у женщины. Этот гормон нормализует уровень холестерина, который напрямую связан с атеросклерозом. Именно поэтому представители сильного пола склонны к образованию бляшек на стенках сосудов.

Инфаркт миокарда

Мужчины больше склонны к образованию излишков висцерального жира («пивному животику»). В нормальном количестве такой жир защищает органы брюшной полости от травм и охлаждения и является дополнительным источником энергии. Но когда висцерального жира слишком много, он повышает вероятность инфаркта миокарда.

Аневризма аорты

У мужчин эта болезнь встречается в пять раз чаще, чем у женщин. Аневризма аорты — это расширение ее участка из-за патологий в структуре стенок. Дело может дойти даже до операции, которую иногда приходится проводить экстренно.

Камни в почках

Из-за особенностей строения мочеполовой системы мужчина при выходе камня частя испытывает адские боли. У женщин этот процесс проходит намного проще. Но «женские» камни обычно больше по размеру. Удалить их может только хирург.

Болезнь Паркинсона

Это медленно прогрессирующая нейродегенеративная болезнь. От нее чаще страдают мужчины. И снова дело в умеренной выработке эстрогена. В организме болеющего человека погибают нейроны головного мозга, которые отвечают за выработку дофамина. Из-за этого движения становятся медленными и скованными, начинается тремор, человек сутулится, хуже чувствует запахи, у него начинаются проблемы с давлением, нарушается сон и появляется депрессия.

Подагрический артрит

Когда почки хуже начинают выводить мочевую кислоту из организма, она накапливается и образует в тканях кристаллы уратов. Это становится причиной появления шишек и наростов на суставах. Так и выглядит подагрический артрит.

Грыжи

Паховая грыжа — патология нижней части брюшной стенки. При ней органы брюшины (часть кишечника, мочевой пузырь или селезенка) выпадают в область пахового канала. Более четверти всего населения мужского пола могут столкнуться с такой проблемой.

Ранее 5-tv.ru писал, как по группе крови вычислить склонность к инфаркту и инсульту.

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