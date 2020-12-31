ТОП-3 самых чутких и нежных знаков зодиака

Есть три знака зодиака, которые любят заботиться о других и обожают, когда к ним проявляют нежные знаки внимание. Издание Lisa.ru рассказало, у кого стоит поучиться чуткости другим представителям знаков зодиака.

Весы

Они романтики. Весы найдут общий язык с кем угодно. Представители этого знака улавливают настроение тех, кто находится рядом. Это делает Весов очень привлекательными для окружающих. Но есть и минусы. Чуткие Весы быстро привыкают к людям и с трудом переносят разлуку. Все проявления их чувств — чисты и искренни. Партнеру весов обеспечены любовь и забота.

Раки

Эмоциональные и чувствительные. Родившимся под этим знаком покровительствует Луна. Деликатность их конек, поэтому любовь и забота Раков никогда не давят и не мешают личному пространству окружающих. Раки чувствуют, когда нужно молчать, а когда говорить. Они умеют считывать эмоции с поведения и взгляда, улавливать интонации голоса и выражение лица. Для Раков очень важны прикосновения и объятия.

Рыбы

А вот Рыбы готовы буквально утопить других в любви. Иногда это пугает окружающих. Рыбы любят дарить заботу больше, чем получать ее. Звезды советуют партнеру и друзьям Рыб радоваться таким бескорыстным проявлениям нежности.

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