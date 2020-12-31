ТОП-3 самых чутких и нежных знаков зодиака

|
Анна Васильева
6 373

Астрологи считают, что остальным стоит брать пример с представителей этих знаков зодиака.

ТОП-3 самых чутких и нежных знаков зодиака

Фото: www.globallookpress / Frank May

Есть три знака зодиака, которые любят заботиться о других и обожают, когда к ним проявляют нежные знаки внимание. Издание Lisa.ru рассказало, у кого стоит поучиться чуткости другим представителям знаков зодиака.

Весы

Они романтики. Весы найдут общий язык с кем угодно. Представители этого знака улавливают настроение тех, кто находится рядом. Это делает Весов очень привлекательными для окружающих. Но есть и минусы. Чуткие Весы быстро привыкают к людям и с трудом переносят разлуку. Все проявления их чувств — чисты и искренни. Партнеру весов обеспечены любовь и забота.

Раки

Эмоциональные и чувствительные. Родившимся под этим знаком покровительствует Луна. Деликатность их конек, поэтому любовь и забота Раков никогда не давят и не мешают личному пространству окружающих. Раки чувствуют, когда нужно молчать, а когда говорить. Они умеют считывать эмоции с поведения и взгляда, улавливать интонации голоса и выражение лица. Для Раков очень важны прикосновения и объятия.

Рыбы

А вот Рыбы готовы буквально утопить других в любви. Иногда это пугает окружающих. Рыбы любят дарить заботу больше, чем получать ее. Звезды советуют партнеру и друзьям Рыб радоваться таким бескорыстным проявлениям нежности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что телеведущая Василиса Володина опубликовала для своих подписчиков в Instagram прогноз на последний месяц уходящего 2020 года. Она рассказала, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.88
0.22 90.79
0.11
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спи...

Последние новости

13:28
«Это таинство, чудо!» — впервые ставшая бабушкой Валерия не может сдержать слез
13:11
Пати полным ходом у Киркорова дома! Видео со встречи Нового года у короля поп-эстрады
12:54
«Любуюсь итогом года!» — Петросян показал умилительное новогоднее фото с крошкой-сыном
12:37
Авербух и Арзамасова в свадебных нарядах поздравили россиян с Новым годом
12:21
«Будьте с нами»: Зеленский в новогоднем поздравлении призвал Крым быть с Украиной
12:05
Сын Валерии стал отцом в новогоднюю ночь

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 января, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых чутких и нежных знаков зодиака
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака