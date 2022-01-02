ТОП-5 фильмов для новогоднего настроения

Один из способов поднятия настроения во время праздников — просмотр любимых фильмов, которые ассоциируются с Новым годом и Рождеством. Но что смотреть, если из года в год по телевизору крутят одно и то же, а друзья выкладывают в Instagram-stories отрывки из «старых-добрых» комедий и драм? 5-tv.ru советует ТОП-5 фильмов для поднятия новогоднего настроения.

«Пара на праздники»

Комедия вышла на платформе Netflix осенью 2020-го. Завязка сюжета начинается в канун Рождества: главная героиня Слоун едет на праздник в родительский дом, но, к сожалению своей семьи, она без мужчины. Девушку раздражает показушная традиция отмечать все праздники в паре. В торговом центре Слоун знакомится с Джексоном. Они решают отметить Новый год вместе, а потом договариваются проводить в компании друг друга все праздники, чтобы не вызывать сожаления у родственников.

Кадр из к/ф «Пара на праздники», 2020-й. Фото: Kinopoisk.ru

Главную женскую роль сыграла актриса Эмма Робертс — племянница Джулии Робертс. Мужская роль в «Паре на праздники» досталась Люку Брейси, который снялся в фильмах «Монте-Карло» и «На гребне волны».

«Рождество на двоих»

Мелодрама от режиссера «Девичника в Вегасе» вышла в 2019-м. Действия «Рождества на двоих» происходят в Лондоне в канун праздника. В центре сюжета Кейт. Она работает лавке с елочными игрушками в костюме эльфа, злоупотребляет алкоголем и вообще, переживает черную полосу в жизни. Жизнь Кейт начинает играть новыми красками, когда она случайно знакомится с Томом. Мужчина настолько идеален, что героиня не верит в свое счастье.

Кадр из к/ф «Рождество на двоих», 2019-й. Фото: Kinopoisk.ru

Кейт сыграла «мать драконов» Эмилия Кларк, а Тома исполнил Генри Голдинг, известный по главной роли в фильме «Безумно богатые азиаты» и «Джентльмены». Также в «Рождестве на двоих» снялись Мишель Йео и Эмма Томпсон.

«„Старый“ Новый год»

Легкую рождественскую комедию снял Гэрри Маршалл — режиссер «Красотки» и «Дня Святого Валентина». В «„Старом“ Новом годе» собраны истории жителей Нью-Йорка в канун Нового года. Кто-то ненавидит этот праздник, а кто-то главный режиссер новогоднего шоу на Таймс Сквер. Кто-то умирает в больнице, а кто-то вот-вот родит. Кто-то дизайнер одежды, а кто-то повар. Но все эти люди связаны между собой.

Кадр их к/ф «„Старый“ Новый год», 2011-й. Фото: Kinopoisk.ru

Несмотря на то, что фильм был номинирован на «Золотую малину» и имеет несколько трагических сюжетных линий, он оставляет теплые впечатления и создает праздничное настроение. Также у фильма «„Старый“ Новый год» по-настоящему звездный состав. Роли сыграли Холли Берри, Джон Бон Джови, Джессика Бил, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хайгл, Зак Эфрон, Сара Джессика Паркер, Тиль Швайгер, Мишель Пфайффер, Эштон Кутчер, Хилари Суэнк, Сара Полсон и другие.

«Реальная любовь»

Похожий фильм снял режиссер Ричард Кертис в 2003-м. В «Реальной любви» показываются параллельно развивающиеся истории любви разных людей, которые начинаются за пять недель до Рождества. Старый рокер Билли не верит в любовь; писатель узнает об изменах своей девушки и сбегает во Францию; руководителя рекламного агентства пытается соблазнить его секретарша; между дублерами в постельных сценах вспыхивают чувства; ловелас-неудачник уезжает в США, чтобы соблазнять девушек британским акцентам.

Кадр из к/ф «Реальная любовь», 2003-й. Фото: Kinopoisk.ru

В фильме снялись популярные британские и американские актеры. Мужские роли сыграли Хью Грант, Алан Рикман, Билл Найи, Лиам Нисон, Колин Ферт, Билли Боб Торнтон, Мартин Фриман и другие. Исполнительницами женских ролей в «Реальной любви» были Эмма Томпсон, Кира Найтли, Лора Линни и Клаудиа Шиффер.

«Отпуск по обмену»

Комедия Нэнси Майерс вышла в 2006-м и сразу попала в список новогодних фильмов. События «Отпуска по обмену» начинаются в канун Рождества в двух городах — Лондон и Лос-Анджелес. Обе главные героини потерпели крах в личной жизни прямо перед праздниками. Айрис пытается отравиться газом узнав, что ее возлюбленный женится на другой, а Аманда не проронив слезинки, выгоняет мужа из своего шикарного дома в Голливуде. Девушки решают отправиться в отпуск и попадают на сайт, где люди меняются жильем. Айрис и Аманда решают обменяться домами на рождественские каникулы. Именно во время своего отпуска они встречают настоящую любовь.

Кадр из к/ф «Отпуск по обмену», 2006-й. Фото: Kinopoisk.ru

Англичанку Айрис сыграла Кейт Уинслет, а американку Аманду Кэмерон Диаз. Также в «Отпуск по обмену» снялись Джуд Лоу, Джек Блэк и Сара Пэриш.

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