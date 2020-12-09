Василиса Володина предсказала судьбу детей, рожденных в затмение

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Рита Цветкова
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По словам астролога, многих «детей затмения» ждет слава, но их также подстерегают и опасности.

Фото, видео: EPA / ALI HAIDER

Астролог и звезда передачи «Давай поженимся» Василиса Володина рассказала, что ждет рожденных в день солнечного затмения или в близкие к нему даты. По ее мнению, такие люди могут прославиться на весь мир, но есть и определенные риски. Список соответствующих дат в разные годы она опубликовала в своей статье.

В список счастливчиков, сделавших успешную карьеру благодаря космическому явлению, входят Энни Леннокс, Павел Воля, диктор Игорь Кириллов, Скарлетт Йоханссон и многие другие селебрити.

«Прежде всего, этих людей отличает особенная вовлеченность в глобальные процессы — у них больше шансов оказаться рядом с местом масштабных событий, значимых для всей планеты. Можно сказать, что они живут в самом сердце потока времени. Отражают фактом своего существования важные черты своего поколения, или их судьба заостряет внимание на важных для современности темах», — рассказывает Володина.

Астролог заметила, что в жизни каждого, кто родился в день, близкий к влиятельному затмению, происходит хотя бы один кардинальный поворот. Это может быть как трагическое событие в виде аварии, серьезной травмы, меняющее прежний уклад, так и грандиозная удача — взлет в карьере, судьбоносная встреча и тому подобное.

«В любом случае человек, рожденный рядом с затмением, обязательно переживает хотя бы раз резкую смену декораций. Точнее даже не просто декораций, а один спектакль с его участием резко меняется на иной. Старая жизнь рушится дотла и уступает место новой. Повторюсь, это необязательно разрушение в плохом смысле слова», — поясняет Василиса.

Instagram @vasilisa.volodina

«Детям затмения» больше остальных грозят травмы и сопутствующие проблемы со здоровьем. Им необходимо тщательно заботиться о своей безопасности. Иногда они не замечают очевидного и переживают так называемые «затмения разума» — бросаются на амбразуру, поступают неоправданно смело и рискованно.

Похожая судьба ждет и тех, кто появился на свет в дни лунного затмения. К таким знаменитостям относятся супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и экс-глава США Дональд Трамп. Также затмение сопутствовало рождению Марка Цукерберга, Карла Маркса и Константина Циолковского и кинематографиста Сергея Эйзенштейна.

По словам Володиной, чем ближе к астрологическому явлению дата рождения, тем шире горизонты и возможности человека.

«Добавлю, что „затменные“ люди в течение жизни острее реагируют на все случающиеся затмения, чувствуют это время особенным. Так что они даже больше, чем все остальные должны быть внимательны к себе в ближайшее время», — написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет декабрь 2020 года в период эры Водолея и коридора затмений.

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Василиса Володина предсказала судьбу детей, рожденных в затмение

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