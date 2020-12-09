Как Лоза ответил Прохору Шаляпину на слова о том, что «его „Плот“ уплыл»

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Рита Цветкова
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Ранее Шаляпин намекнул на несостоятельность Лозы как артиста.

Как Лоза ответил Прохору Шаляпину на слова о том, что «его „Плот“ уплыл»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Музыкант Юрий Лоза ответил Прохору Шаляпину на нелестные высказывания относительно его песен и значимости в шоу-бизнесе. Ранее певец намекнул на то, что звездный час автора хита «Плот» давно позади, и ему не стоит задевать популярных коллег по цеху.

«Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его „Плот“ уплыл уже лет тридцать назад», — сказал Шаляпин в одном из интервью.

Резкое высказывание мнения Лозы о певце не изменило. Он заявил, что не в курсе, кто такой Прохор, и не знаком с его творчеством. Более того, у него и в мыслях не было провоцировать конфликт.

«Меня спросили что-то про него. Я сказал, что такого не знаю. Он обиделся. Я действительно не слышал его песен. Я понятия не имею, чем он занимается. Вообще о нем ничего не знаю. Мы ни разу не говорили. Не знаю, чем он знаменит. Не имею о нем ни малейшего представления. Ноль информации. Если была бы хоть какая-то информация», — оправдывается Лоза.

Instagram @shalyapin_official

Победы на романтическом поле боя, считает Лоза, не делают Шаляпину чести и не свидетельствуют о таланте. По мнению автора «Плота», Прохор пытается поддержать свой звездный статус за его счет.

«Дайте почитать его книги или послушать песни. Он ничего не сделал в этой жизни, чтобы меня это заинтересовало. Может он в фильмах сыграл в каких-то? Он может обижаться, сколько вздумается. Люди по сути своей хотели бы быть известными, знаменитыми. Всем нужна минута славы. Они пытаются разными способами привлечь внимание», — цитирует его Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судебных разбирательствах между Юрием Лозой и Сергеем Шнуровым, а также о других звездных разборках и скандалах. Также публиковался комментарий адвоката Сергея Жорина относительно шансов автора «Плота» на победу его иска.

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