Известный астролог Василиса Володина отмечает: для человека нормально желать богатства и всеобщего признания. Однако сколько не загадывай желания, результата добиться возможно лишь упорным трудом. Причем важно знать, когда «ловить» свой шанс.

«Есть те, у кого сама обстановка благоприятствует ранним достижениям, но после определенного возраста (лет так после 40) среда становится менее дружелюбной, распахнутые двери закрываются, возможности редеют», — подчеркнула эксперт.

Володина отметила, что каждый человек рождается с определенными талантами. Конечно, они разнятся, но реализовать себя, превратить любимое дело в прекрасный бизнес-проект может кто угодно. К слову, звезды определяют победы не только в карьере, но и в личной жизни. В частности, точно указывают, когда пора обзаводиться малышами.

«Кто-то первого рожает в 42, а кому-то после 32-х поздно. Некто выстреливает в профессии ближе к пенсии, а кто-то может урвать корону только сразу после вуза. Сегодня я дарю уникальный расчет — даты рождения тех самых людей до 40 лет, кому важно рано стартовать», — обратилась к фолловерам Василиса.

Все еще откладываете дела на потом? Объясняете это тем, что слишком устали? Обратитесь к таблице, размещенной в карусели публикации, и выясните, есть ли у вас время в запасе, чтобы отказываться от предоставленных возможностей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА. АСТРОЛОГ (@vasilisa.volodina)

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