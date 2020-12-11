Каким знакам зодиака лучше не наливать?

Астролог Лилия Любимова перечислила знаки зодиака, которым лучше не посещать алкогольные вечеринки, так как последствия могут быть необратимыми, пишет slovodel.com. По словам специалиста, в группе риска три знака: Лев, Водолей и Рыбы.

«Лев, если начинает пить, обязательно допивается до состояния драной кошки. Он не может остановиться, пока не дойдет до этой кондиции», — утверждает эксперт. Львам Любимова советует вовсе отказаться от употребления спиртного.

То же самое касается и Водолея, хотя люди, родившиеся под этим знаком, более подвержены наркотической зависимости, чем алкогольной. При этом они часто попадают в серьезные неприятности под влиянием дурных компаний.

«Чаще всего с Водолеем это происходит из-за того, что этому знаку невероятно ценны друзья. По дружбе он будет заступаться за тех, для кого, возможно, этого делать не стоит. Иногда такие „друзья“ пользуются Водолеем и сбивают его с правильного пути», — предупреждает астролог.

Наконец, Рыбы склонны к фантазиям, очень мечтательны и чувствительны. Они легче всего попадают в эмоциональные зависимости и депрессивные состояния, из которых выходят с помощью спиртного.

В то же время, отмечает Лилия Любимова, есть и знаки с блестящим самоконтролем, за которых можно не опасаться на вечеринках. К таким относятся Козерог и Дева.

«Девы в принципе зациклены на своем здоровье, менее всех знаков подвержены пагубным зависимостям и нацелены прожить долго и функционально. Козерог сосредоточен на достижении целей — строительстве карьеры, семьи, саморазвитии. Поэтому ради сиюминутного „отдыха" он не готов жертвовать долгосрочными планами», — поясняет астролог.

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