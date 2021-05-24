Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

Светлана Александрова
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Восполнять водный баланс организма после пробуждения полезно, только если соблюдать ряд правил, предупреждают специалисты.

Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

Фото: Depositphotos / stokkete

Считается, что выпивать сразу после пробуждения утром стакан воды — полезная привычка. И это действительно так. Но если делать это неправильно, можно нанести организму огромный вред, предупреждает китайский эксперт, статью которого публикует интернет-портал ИноСМИ.

Во-первых, не следует пить слишком много воды и слишком быстро. Это дает повышенную нагрузку на сердце, поскольку жидкость стимулирует разжижение крови. У тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, это может привести к сердечному приступу.

Кроме того, слишком большое количество воды натощак разжижает желудочную кислоту, и если сразу после завтракать, это плохо отразится на пищеварении и в конце концов приведет к заболеванию желудка. Оптимальным для организма утром считается не боле 150 миллилитров воды. При этом пить ее надо медленно и небольшими глотками.

Во-вторых, нельзя пить слишком холодную или слишком горячую воду. В этом случае происходит стимуляция желудочно-кишечного тракта с быстрым сокращением кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка, что может вызывать дискомфорт и даже диарею.

Слишком горячая вода (выше 65 градусов) травмирует пищевод. Если это происходит регулярно, появляются злокачественные образования, то есть рак. Безопасной для организма будет вода комнатной температуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как предотвратить рак кожи. 

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