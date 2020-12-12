Володина рассказала, для кого опасно последнее солнечное затмение 2020 года?

Незадолго до Нового года, 14 декабря, состоится грандиозное космическое событие: последнее солнечное затмение в 2020 году. Как отмечает звездный астролог Василиса Володина, с завершением коридора затмений от человечества отступят и все напасти. Поскольку именно эти астрономические явления дестабилизировали обстановку в мире.

Однако, несмотря на весьма благоприятный прогноз, Василиса сделала акцент, что для некоторых людей период грядущего затмения будет весьма тяжелым.

«Затмение [будет] в 24-м градусе Стрельца. Отмечу, что особенная осторожность нужна всем, кто родился в 1980,1981, 1986, 1987, а также 2004 и 2005 годах. Осторожность, прежде всего, физическая. Почему? У этих людей затмение попадает на точный градус одной из высших планет: Урана, Нептуна или Плутона», — отметила Володина.

Астролог предостерегла рожденных в вышеуказанные даты от вступления в конфликты, принятия серьезных решений и напрасных рисков.

Instagram @vasilisa.volodina

Где и как можно наблюдать солнечное затмение?

Грядущее затмение считается полным и достигнет своей максимальной фазы в 19.13 по московскому времени. Пик продлится около 130 минут. К сожалению, удивительным астрологическим явлением нельзя будет насладиться с территории России. А вот жителям Южной Америки, Африки, Антарктиды и Полинезии повезло гораздо больше: они смогут увидеть частные фазы затмения.

Как известно, солнечные и лунные затмения происходят с периодичностью раз в полгода, а промежуток между ними в среднем составляет две недели. Когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, а посередине оказывается последняя, то люди наблюдают солнечное затмение. Если — Земля — лунное.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая судьба уготована детям, рожденным в период затмения.