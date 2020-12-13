Названы главные витамины и добавки, способные защитить женщин от COVID-19

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Рита Цветкова
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Группа ученых из Великобритании, США и Швеции выяснили, как пищевые добавки могут повлиять на течение заболевания у женщин и мужчин, а также на риски их инфицирования.

Названы главные витамины и добавки, способные защитить женщин от COVID-19

Фото: Depositphotos / kalinovsky

Тема:
Эпидемия коронавируса

Группа ученых из Великобритании, США и Швеции в рамках исследования на базе Королевского колледжа Лондона выяснила, что некоторые пищевые добавки при регулярном употреблении могут защитить прекрасную половину человечества от коронавируса.

Второй половине повезло меньше.

По итогам наблюдения за симптомами инфекции у мужчин и женщин, принимающих различные витамины и БАДы, риск заражения оказался ниже у дам, которые поддерживали организм жирными кислотами омега-3, витамином D, мультивитаминами и пребиотиками.

Ученые отслеживали особенности течения заболевания и симптомы в специальном приложении — полученные данные говорят, что сильный пол добавки не спасают. Однако, авторы наблюдения предупреждают, что их работа лишь предварительна, а ее результаты требуют дальнейшего изучения. Делать выводы о гарантированном положительном эффекте добавок при коронавирусе пока рано, пишет «Экономика сегодня».

Тем временем в России началась вакцинация от COVID-19. Только в декабре регионы страны получат почти полмиллиона доз «Спутника V». Отмечается, что важно не прерывать процесс даже во время новогодних праздников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: в центре Гамалеи оценили эффективность и безопасность российской вакцины против коронавируса, а также назвали срок ее действия.

Тема:
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