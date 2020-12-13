Считанные часы остаются до дня «X»: 14 декабря произойдет последнее солнечное затмение 2020 года, знаменующее конец тяжелых времен. Несмотря на крайне благоприятный прогноз, в период уникального космического явления астролог Василиса Володина настоятельно рекомендует воздержаться от излишней активности.

В своем Instagram звезда «Давай поженимся!» разместила пост, где представителям каждого конкретного знака зодиака дала личный совет.

«Затмение — время с мощным потенциалом изменений! И, прежде всего, изменений внутренних. Позднее эти (иногда незаметные) новые штрихи приносят огромные по значимости последствия!» — сделала небольшое отступление Володина.

Овнам астролог рекомендовала избавиться от старых установок, которые действительно мешают жить. Тельцам — прекратить полагаться на чужое плечо и взять ответственность за собственную жизнь. Немаловажно также уделить внимание здоровью.

В период затмения Близнецы должны проявить максимальную собранность и следить за парами. Ведь даже малейший проступок сегодня неизбежно приведет к краху чего-то глобального.

Ракам представится возможность проявить себя на работе, и не стоит ее упускать, считает астролог. Львам предстоит переосмыслить все происходящее. И, скорее всего, за счет «приличной встряски».

Девы, наконец, смогут получить то, чего желают. В частности, «дом мечты», чтобы не входило в это понятие. Однако для достижения цели важно будет проявить стойкость духа и недюжинную смелость.

«Весы, пора менять образ мыслей. Оптимизм — это хорошо, но он должен чем-то подкрепляться. Пессимизм бережет от опрометчивых поступков, но не дает двигаться вперед. Выбирайте взвешенную позицию», — советует Василиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА. АСТРОЛОГ (@vasilisa.volodina)

Обращаясь к Скорпионам, настоятельно рекомендует обратить внимание на «инвестиции в себя самого».

«Что вы едите? Что и как часто пьете? Сколько тратите на апгрейд себя самого — внешний и внутренний? Готовы ли пробовать новое? Ответ на эти вопросы стоит рядом с решением финансовых проблем», — считает астролог.

Стрельцам же в период затмения важно отказаться от принятия скоропалительных решений. Лучше — тщательно обдумать смелые идеи, чтобы вскоре не пострадать от убытков. А вот Козерогам, если вдруг накроет желание резко сменить обстановку, следует прислушаться к внутреннему голосу.

Загруженные проблемами Водолеи найдут помощи у иностранных друзей. Даже если их еще нет, это повод начать развивать межконтинентальные связи. Рыбы же не смогут преодолеть препятствие, пока не разберутся во внутреннем мире. Если представители этого знака хотят существенных перемен, им следует переосмыслить ценности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого из землян солнечное затмение 14 декабря наиболее опасно.