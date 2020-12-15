О каких проблемах ребенка говорит желание обладать суперсилой?

Ваш малыш часто притворяется невидимым, или умеющим летать? Быть может, он верит, что обладает даром исцелять одним прикосновением? Детский психолог Полина Заргарова уверена, что по таким проявлениям, которые некоторые родители принимают за игру, можно многое сказать о состоянии своего наследника.

По мнению эксперта, стремление к сверхспособностям можно рассматривать как вид проекции внутренних потребностей ребенка. И в своей практике она не раз сталкивалась с недоумением взрослых: нужно ли что-то делать в таких ситуациях?

«Работая с детьми, я часто наблюдаю, как они рассказывают, что хотели бы обладать какой-то суперсилой. Конечно, к этому подвигают современные мультики, истории и сказки. Зачастую дети говорят, что они хотели бы быть невидимками, хотели бы уметь телепортироваться, хотели бы читать мысли других людей. И родители, конечно, мне задают вопрос о том, может ли это о чем-то говорить», — делится психолог.

Ответ — конечно, может!

Как считает специалист, желание владеть уникальной силой вполне может быть частью работы с психологическими проблемами малыша.

«Я думаю, что это можно расценивать как проективную методику, показывающую внутренние потребности ребенка. Взять, например, желание быть невидимкой. Скорее всего, как один из вариантов, конечно, такое желание может возникнуть у ребенка, находящегося в гиперопеке. Это ребенок, движения которого контролируются, каждый шаг ребенка отслеживается, и ему хочется получить больше свободы», — поясняет Полина Заргарова.

Таким способом можно разобрать каждое желание особенной суперсилы и выяснить, чего маленькому не хватает для полного счастья, каких эмоций недостаточно, а каких — в избытке. Также профессионал при беседе с ребенком оценивает степень позитивного или негативного влияния на него родителей. К слову, их роль здесь практически первостепенная.

«Конечно, недостаточно одного желания ребенка (иметь суперсилу — Прим.ред.), хорошо бы его спросить, что тогда будет, каким он станет, как изменится его жизнь. Тогда мы сможем действительно увидеть, чего ребенку не хватает, чего бы он хотел больше всего», — заключила эксперт.

Внимание со стороны старших к трудностям на пути взросления станет лучшей опорой и поддержкой. Это поможет юному фантазеру вырасти цельной, зрелой и сильной личностью.

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