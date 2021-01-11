Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Анна Васильева
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Телеастролог отметила, что важен не только год рождения, но и нынешний возраст. Повезет не всем.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina

Телеастролог Василиса Володина рассказала на своей странице в Instagram, кого ждет финансовый успех в 2021 году. Она заметила, что повезет не всем.

«У меня для вас радостная новость и она заслуживает лаайка. Юпитер в течение 2021-го года движется по небу так, что обязательно будет гармонично аспектировать Плутон или Уран фактически у всех родившихся с 1968 по 1996 годы», — сообщила Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

По словам астролога, почти любой человек из этих поколений может урвать свой кусочек денежного счастья в наступающем году.

«Получить какие-то дополнительные выплаты, прибыль, везение, возврат долга, бонусы и т. п. Найти на улице приятную купюру в конце-концов. Представляете? Почти любой, кому от 25 до 53 лет!» — заявила Володина.

Она добавила, что не всем, кто не вписался в эти возрастные рамки, стоит переживать. Кого-то ждут убытки, а чья-то денежная ситуация будет просто умеренной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем.

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