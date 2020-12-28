Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Анна Васильева
30 349

Телеастролог отметила, что важен не только год рождения, но и нынешний возраст. Повезет не всем.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina

Телеастролог Василиса Володина рассказала на своей странице в Instagram, кого ждет финансовый успех в 2021 году. Она заметила, что повезет не всем.

«У меня для вас радостная новость и она заслуживает лаайка. Юпитер в течение 2021-го года движется по небу так, что обязательно будет гармонично аспектировать Плутон или Уран фактически у всех родившихся с 1968 по 1996 годы», — сообщила Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

По словам астролога, почти любой человек из этих поколений может урвать свой кусочек денежного счастья в наступающем году.

«Получить какие-то дополнительные выплаты, прибыль, везение, возврат долга, бонусы и т. п. Найти на улице приятную купюру в конце-концов. Представляете? Почти любой, кому от 25 до 53 лет!» — заявила Володина.

Она добавила, что не всем, кто не вписался в эти возрастные рамки, стоит переживать. Кого-то ждут убытки, а чья-то денежная ситуация будет просто умеренной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.69
-1.15 89.87
-1.48
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
«Мы что-то пропустили?» — Анна Снаткина удивила фанатов фото с маленьким ребенком
6:33
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака
6:25
Японцы восхищаются красотой извержения вулкана Отакэ — видео
6:10
Асмус показала белое «несвадебное платье» с шикарным шлейфом — фото
5:51
Около 220 тысяч жителей Перми остались без воды из-за аварии
5:42
Мария Порошина кардинально изменила имидж — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
Василиса Володина составила астропрогноз на январь 2021 для всех знаков зодиака
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака