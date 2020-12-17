Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

|
Анна Васильева
2 836

Телеастролог отметила, что важен не только год рождения, но и нынешний возраст. Повезет не всем.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina

Телеастролог Василиса Володина рассказала на своей странице в Instagram, кого ждет финансовый успех в 2021 году. Она заметила, что повезет не всем.

«У меня для вас радостная новость и она заслуживает лаайка. Юпитер в течение 2021-го года движется по небу так, что обязательно будет гармонично аспектировать Плутон или Уран фактически у всех родившихся с 1968 по 1996 годы», — сообщила Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

По словам астролога, почти любой человек из этих поколений может урвать свой кусочек денежного счастья в наступающем году.

«Получить какие-то дополнительные выплаты, прибыль, везение, возврат долга, бонусы и т. п. Найти на улице приятную купюру в конце-концов. Представляете? Почти любой, кому от 25 до 53 лет!» — заявила Володина.

Она добавила, что не всем, кто не вписался в эти возрастные рамки, стоит переживать. Кого-то ждут убытки, а чья-то денежная ситуация будет просто умеренной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.98
-0.44 89.29
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
Трактор дважды переехал маленькую девочку в Костомукше— шок-видео
18:05
Отказ США и Украины поддержать резолюцию о «героизации нацизма» возмутил Путина
17:59
Призывавший к бойкоту «голубых огоньков» Меладзе не снялся ни в одном из них
17:56
Путин заявил о достаточном количестве пресной воды в Крыму
17:51
«Это знают все»: Путин раскрыл секрет семейного счастья
17:42
«Да! Мы белые и пушистые» — Путин резко ответил на высказывания Запада

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака
«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой