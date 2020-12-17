🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 декабря, растущая Луна в знаке Водолея будет благоприятствовать научной и интеллектуальной работе, а также деятельности на благо общества. Этот лунный день двойственен — и позитивен, и негативен одновременно: успех ждет тех, кто тщательно обдумывает свои действия и не принимает эмоциональных и спонтанных решений.

Работа в группе сегодня вряд ли будет эффективной. Лучше посвятить себя собственным планам, оценить перспективы будущих проектов, гармонизировать отношения с семьей и своим внутренним миром.

♈ Овен

Согласитесь, многие ваши успешные проекты поначалу казались невыполнимыми. Но разве это помешало вам довести дело до конца? Так и сейчас — не позволяйте пугающим перспективам сбить вас с толку. Несмотря на волнение, единственным способом узнать, справитесь вы, или нет, остается проверка боем. Для того чтобы в будущем пожинать плоды своего труда, сегодня нужна смелость. Дерзайте!

Космический совет: сделайте первый шаг!

♉ Телец

Иногда мы отдыхаем от ежедневной рутины по собственному желанию. Но, когда мы забываем о себе и паузах ради восстановления сил, на помощь приходит Вселенная. Она создает обстоятельства, которые не оставляют иного выхода, кроме как замедлиться. Не боритесь с этим явлением, а используйте себе во благо. Позвольте задуманному случиться и сделайте из этого выводы. Пусть момент покоя станет для вас способом проанализировать поступки и их последствия.

Космический совет: не воюйте с ленью, иногда ей нужно поддаться.

♊ Близнецы

В последнее время вы слишком много внимания уделяете несущественным мелочам. В результате вы теряете представление об общей картине событий и забываете, какой была изначальная цель. Ваши планы в шаге от крушения. Сегодня вам жизненно необходимо расслабиться и вспомнить, к чему вы движетесь. Вернитесь к истокам и оцените, насколько вы преуспели в своем проекте или во взаимоотношениях с близкими людьми. Это поможет вам изменить свой жизненный путь.

Космический совет: уменьшите масштаб и постарайтесь увидеть картину целиком.

♋ Рак

Вы подвержены разрушительному действию эмоций — слишком чувствительны и чрезмерно переживаете. Вас «заражает» обстановка в коллективе, и это не на пользу. Проявите, наконец, сострадание к себе. Нет нужды горевать о том, что вы недостаточно делаете или недостаточно продуктивны. Помните, что все, что вы едите, смотрите, читаете и слушаете, может повлиять на ваше будущее. Пришло время переоценить то, что вы потребляете и чем окружаете себя. Прекратите токсичные вливания в вашу жизнь — откажитесь он ненадежных людей и всего, что заставляет нервничать.

Космический совет: подумайте, наконец, и о себе.

♌ Лев

Ваша натура, Львы, требует менее серьезного отношения к вещам. Игривость в отношениях с людьми и в делах делает вас по-настоящему счастливыми. Так зачем от нее отказываться? Работать и быть серьезным через силу опасно — все труды могут обернуться крахом. Вы не можете предугадать или изменить многое, но привнести элемент волшебства в каждодневную рутину вам по силам. Только попробуйте! И поймете, как интересно и радостно жить!

Космический совет: отнеситесь к глупостям максимально серьезно — улыбнитесь и повеселитесь!

♍ Дева

Вспомните и проанализируйте события последних недель. Да, не все удалось. Да, не все ваши идеи «выстрелили», а цели реализовались. Но от этого вы не стали менее ценны и талантливы. Наоборот, уроки поражений сделали вас сильнее, расчетливее, практичнее. Используйте этот опыт в дальнейших планах и карьерных проектах. Такой подход поможет сделать воистину гигантский прыжок вперед, к вашим мечтам.

Космический совет: пора претворить в жизнь все ваши замечательные идеи!

♎ Весы

Кажется, Весы, вы слишком внимательны и добры к незнакомцам и людям, о которых вы мало знаете. Вы растратили столько сил на посторонних, что обделили любовью близких. Признайте, ждать ответных действий от чужаков бессмысленно, отдачи в виде какой-то выгоды, скорее всего, не будет. При этом вы лишились теплоты родных и друзей, которых обидели. Пора это исправить. Проявите заботу и благодарность к тем, кто дорог, скажите нужные слова, подарите объятия. Эти дары вернутся к вам в стократном объеме.

Космический совет: отдавайте любовь и заботу близким — они в вас нуждаются.

♏ Скорпион

Философ Алан Уоттс однажды сказал: «Человек страдает только потому, что он серьезно относится к тому, что боги создают для развлечения». Прочтите это еще раз, Скорпионы. Сегодня звезды предлагают серьезно отнестись к игре. Поступая так, вы сможете превратить самые приземленные задачи в нечто волшебное. Не важно, что скажут окружающие, их непонимание не должно вас беспокоить. Не нужно объясняться и оправдываться — действуйте, как подсказывает сердце.

Космический совет: внесите элемент игры в привычные дела.

♐ Стрелец

Ваш 2020 год похож на задержку рейса. Вы находитесь в аэропорту, знаете, что нужно взлететь, но самолет никак не прилетает. Можете порадоваться, этот мучительный этап скоро закончится. Пусть сейчас обстановка по-прежнему напоминает затишье — скоро все изменится. Наверняка, вы даже испытываете предчувствие чего-то нового и грандиозного. Еще немного подождите и получите вожделенные приключения, а также прекрасные возможности для реализации творческих, карьерных и личных планов.

Космический совет: скоро все изменится, и удача будет на вашей стороне.

♑ Козерог

Пусть это прозвучит нелепо, но порой худшее, что может с вами случиться — это лучшее, что может произойти. Пусть проект сорвался или прогорел. Пусть вы пережили болезненное расставание или крупную ссору. Главное, что за этими бедами последует небывалый прорыв! Так что приведите в порядок мысли, превратите негативный опыт в мудрость. И поблагодарите Вселенную за ее уроки. Скоро вы увидите, что все они были ненапрасными.

Космический совет: будьте благодарны как за хороший, так и за плохой опыт.

♒ Водолей

В драматичной истории проще всего назвать себя жертвой обстоятельств и отказаться от борьбы. Легко и поверить, что все беды мира сваливаются исключительно на вашу невезучую голову. Эта позиция не спасет вас, Водолеи, а только усугубит положение. Так что вам придется собрать все мужество в кулак и нанести сокрушительный удар по несправедливости жизни. Вы действительно не можете изменить весь мир, но ваша реальность — дело только ваших рук. Нужно оставить сомнения и неуверенность себе прошлому году, а в новый войти полным решительности.

Космический совет: вы сами творцы своей реальности.

♊ Рыбы

Вы знаете, как приятно получать знаки внимания от близких людей. Вы также хорошо знаете, как сильно они ждут вашей заботы и нежности. Не жадничайте, одарите их настолько, насколько можете. Нет в жизни удовольствий, который приносили бы больше радости, чем сочувствие и нежность любимого человека. По словам автора Гэри Чепмена, существует пять языков любви, и они включают в себя слова одобрения, дарение подарков, акты служения, качественное время и физическое прикосновение. Возьмите их на вооружение и сделайте так, чтобы люди в вашей жизни почувствовали себя знаменитыми.

Космический совет: дарите любовь и заботу от всего сердца.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря.