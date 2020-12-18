Маг раскрыла, почему новогодние желания не исполняются

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Анна Васильева
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Оказывается, мы не всегда загадываем именно то, чего хотим на самом деле.

Маг раскрыла, почему новогодние желания не исполняются

Фото: depositphotos / Dmyrto_Z

Медиум, таролог и маг Элена Гамаюн рассказала, что влияет на исполнение желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Об этом пишет ФАН.

Эксперт считает, что часто человек загадывает совсем не то, чего хочет на самом деле. На основании техники генеративного коучинга и техники квантовой психологии медиум выяснила: чтобы желание исполнилось, нужно создать определенные условия. Человек должен не только грезить об исполнении мечты, но и всем телом стремиться к этому.

«Нужно, чтобы желание было экологичным и в итоге не навредило. Когда тело, сердце и ум идут в одну сторону, желание, как правило, исполняется. Но если желание не истинно, то тут и результат соответствующий», — объяснила Гамаюн.

Таролог отметила, что загадать желание можно не только в праздничную ночь. Для этого подходит и 21 декабря — день зимнего солнцестояния. Также озвучивать вселенной свои мечты можно во все дни вплоть до старого Нового года.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог рассказала, что поставить на праздничный стол для удачи в 2021 году.

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