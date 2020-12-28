«Отблагодарил сполна!» — Киркоров рассказал, как расстался с домработницей Люсей

Егор Измалкин
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Искать новую помощницу певец пока не планирует.

«Отблагодарил сполна!» — Киркоров рассказал, как расстался с домработницей Люсей

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Король российской эстрады Филипп Киркоров опроверг слухи об увольнении домработницы Людмилы Дородновой. Он заявил, что просто отправил ее на пенсию и хорошо отблагодарил.

«Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — заявил «Дни.ру» Киркоров.

Искать новую помощницу певец пока не планирует, так как очень избирателен и почти никого «не пускает в свой мир».

«Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально», — отметил Киркоров и добавил, что старается пользоваться старыми связями.

Людмила Дороднова, также известная как Люся, которой в этом году исполнится 80 лет, работала у Клавдии Шульженко, помогала по хозяйству Тамаре Миансаровой и Ларисе Мондрус, а в 70–е и Алле Пугачевой. После развода Примадонны с Филиппом Киркоровым женщина долгое время работала на два дома, но в итоге осталась у певца.

Как псал 5-tv.ru, теперь Люся живет в своей старой квартире, полученной еще до работы у звезд. Она получает стандартную пенсию.

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