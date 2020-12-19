«Отблагодарил сполна!» — Киркоров рассказал, как расстался с домработницей Люсей

|
Егор Измалкин
1 397

Искать новую помощницу певец пока не планирует.

«Отблагодарил сполна!» — Киркоров рассказал, как расстался с домработницей Люсей

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Король российской эстрады Филипп Киркоров опроверг слухи об увольнении домработницы Людмилы Дородновой. Он заявил, что просто отправил ее на пенсию и хорошо отблагодарил.

«Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — заявил «Дни.ру» Киркоров.

Искать новую помощницу певец пока не планирует, так как очень избирателен и почти никого «не пускает в свой мир».

«Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально», — отметил Киркоров и добавил, что старается пользоваться старыми связями.

Людмила Дороднова, также известная как Люся, которой в этом году исполнится 80 лет, работала у Клавдии Шульженко, помогала по хозяйству Тамаре Миансаровой и Ларисе Мондрус, а в 70–е и Алле Пугачевой. После развода Примадонны с Филиппом Киркоровым женщина долгое время работала на два дома, но в итоге осталась у певца.

Как псал 5-tv.ru, теперь Люся живет в своей старой квартире, полученной еще до работы у звезд. Она получает стандартную пенсию.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.32
0.34 89.83
0.54
Толчок развития и эра Водолея: чего ждать после соединения Сатурна с Юпит...

Последние новости

23:43
«Шикарный вид!» — страшащийся хейтеров Митя Фомин снова показался без трусов
23:25
Полиция провела проверку на концерте рэп-группы «Кровосток» в Москве
23:06
Гирлянда вспыхнула на церемонии открытия главной елки в Киеве — видео
22:47
Потерявший пасынка Борис Галкин не общается с падчерицей, носящей его фамилию
22:28
Климатологи опасаются страшных последствий бесснежной зимы
22:09
Хлопок прогремел в больнице в Астрахани, пострадал сотрудник медучреждения

Сейчас читают

«Идите в гости!» — советы от шеф-повара, как сэкономить на новогоднем столе
«А тебе не нужен молодой человек?» — Гарик Харламов сделал предложение Zivert
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой