🧙‍♀ Гороскоп на «день четырех двоек», 20.12.2020, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 декабря, растущая Луна находится в знаке Рыб, а значит представители многих знаков зодиака почувствуют прилив сил, который астрологи рекомендуют направить на формирование положительного эмоционального фона для начала новой недели. Сегодня стоит заняться творчеством: порисовать, помузицировать или потанцевать. Не упускайте возможность отдохнуть с пользой.

♈ Овен

Какую мантру вы повторяете себе и другим, Овны? Вы герой, забирающий приз, или жертва, которой судьба говорит о гибели и мраке? Это правда, что есть некоторые вещи, которые предопределены, но свободная воля играет неотъемлемую роль в принятии решения о том, как все будет складываться. Используйте эту силу с умом. Вы находитесь в процессе проявления желаемой жизни.

Космический совет: самое время поверить в свои силы.

♉ Телец

Иногда мы настолько зацикливаемся на идее того, кем мы должны быть, что становимся пленниками этой личности. Артист, танцор, поэт, фотограф, активист, целитель, путешественник… Это только те роли, которые вы играете. Они не определяют, кто вы есть, Тельцы. Ваше истинное «я» — это просто энергия — энергия в ее самой дикой и самой неприрученной форме. Сегодня звезды вас просят соединиться с магией, которая обитает внутри и обладает способностью преодолевать все границы.

Космический совет: выйдите за пределы собственной личности.

♊ Близнецы

Это нормально — чувствовать себя потерянным и растерянным. Что не в порядке, так это то, что вы наполовину оставляете свои мечты. Не позволяйте внешней реальности загипнотизировать вас, заставляя поверить, что вы находитесь на нисходящей спирали. Посмотрите за пределы иллюзии. Напомните себе, почему вы начали свое путешествие. Вселенная посылает вам дополнительный удар смелости и расчищает путь для вашей окончательной победы. Доверьтесь тому, что происходит за кулисами.

Космический совет: держите клятву верности выбранному пути.

♋ Рак

Учитывая неопределенность, которая нас окружает, вы можете поставить под сомнение свои мечты и даже отказаться от некоторых проектов. Некоторые ситуации могут пытаться загипнотизировать вас. Однако звезды хотят, чтобы вы смотрели за пределы иллюзии, помнили, кто вы есть и почему вы пришли сюда. Лучшее еще впереди.

Космический совет: будьте смелыми и бесстрашными в погоне за своей мечтой.

♌ Лев

В древности японцы считали, что обрести настоящую цель можно, если найти середину между страстью, миссией, призванием и профессией. Эта идея хороша на бумаге, но не так много людей способны жить в согласии с душевным стремлением. Львы, вы всегда могли отличить истину от иллюзии. Сегодня вам ничто не мешает увидеть верный путь.

Космический совет: разрешите себе стать целеустремленным.

♍ Дева

Девы, вам мешает внутреннее убеждение, что вы ничего не можете сделать. Но непреодолимая сила толкает вперед. Направьте эту энергию на то, чтобы на этой неделе установить большие, смелые цели. Они вдохновят вас и придадут смысл каждодневным утренним пробуждениям. Выполнить поставленные задачи поможет составленный план.

Космический совет: настройтесь на то, что делаете.

♎ Весы

Следите, чтобы ваш круг оставался маленьким, а мечты большими. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Пора попрощаться с нездоровыми связями. В древних культурах вокруг священного огня собирались члены племен, чтобы поделиться историями любви и потери, храбростью и смехом. Ищите вдохновение у своих предков, Весы. Создайте место, где можно собраться с близкими.

Космический совет: общение в созданном вами круге принесет терапевтический эффект.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы запустили творческий процесс, подготовив почву для богатого урожая. Теперь пришло время перейти к следующему этапу. Отпустите свой разум. Забудьте на время о целях и обратите внимание на действия, которые отвечают душевным забросам. Помните, что «быть» так же важно, как и «делать».

Космический совет: дайте волю воображению.

♐ Стрелец

Пора подвести итог тому, что уже начинает попахивать несвежим, Стрельцы. Растущая Луна дает вам возможность перерезать веревки, которые больше вам не служат. Если ваши отношения с кем-либо стали токсичными, найдите в себе смелость разорвать их, сейчас самое подходящее время для этого. Вселенная знает, что вы заслуживаете лучшего.

Космический совет: освободите себя от ненужных связей.

♑ Козерог

Примите неприемлемое, Козерог. Пора сбросить старую кожу и освободиться от устаревших систем верований. Исцеление никогда не бывает легким, но у вас есть способ превратить хаос в красивый пейзаж. Это также может быть временем драматических финалов. Отпустите старое с благодарностью, зная, что вы создаете пространство для лучшего.

Космический совет: черпайте скрытую мудрость в своих ранах.

♒ Водолей

Пот, кровь и слезы окупаются, Водолеи. Это важный период для вас. Вы получаете то богатство, которое когда-то было несбыточной мечтой. Но будьте мудры со своими ресурсами. Посмотрите, как вы можете создать резерв, который будет поддерживать ваши мечты и предприятия. Помните, вы не попали сюда одни. С вами шла команда из лучших соратников. Как уполномоченный лидер, ваша обязанность состоит в том, чтобы заставить их чувствовать себя благодарными в ответ.

Космический совет: осознайте, что настал ваш звездный час!

♊ Рыбы

А что если все, чего вы желаете, находится в пределах досягаемости? Не задумывались ли вы над тем, что мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет, чтобы вы жили по-королевски. Сегодня вас ждет финансовый сюрприз. Большой прорывной момент не только подтвердит вашу веру в свои способности, но и поможет вам построить финансово стабильную жизнь, которую вы всегда себе представляли.

Космический совет: сейчас вы строите фундамент процветающей жизни.

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