800-летний цикл: астролог объяснил, что вызвало несчастья 2020 года и к чему все идет

Весь декабрь на состояние жителей Земли оказывает особое влияние две планеты — Сатурн и Юпитер. Впервые за почти 800 лет они сближаются друг с другом до минимального расстояния. И пик его пришелся на вечер 21 декабря.

Но на самом деле это редкое астрономическое явление может быть повинно и в том, что весь 2020 год стал для человечества шоковым. Бесконечный катаклизмы, природные катастрофы, пандемия, военные перевороты и волнения по всему миру обусловлены воздействием Сатурна и Юпитера. Об этом в беседе с 5-tv.ru поведал астролог Алексей Фандеев.

800-летний цикл

Сатурн и Юпитер сходятся друг с другом раз в два десятилетия. А вот то, что происходит сейчас, случается лишь раз в восемь столетий. Астролог напомнил, что было в прошлый раз, когда это произошло.

«Последний такой цикл был в 1226 году, когда к власти пришел Людовик IX. Он вошел в историю как последний крестоносец. Его последние крупные крестовые походы закончились полным крахом, потому что поменялись люди, начался новый цикл истории свободного человека на те реалии и то время», — рассказал Фандеев.

Многое из того времени созвучно и с нашей эпохой. Обществу всегда требуются перемены и обновление, рано или поздно приходит пора их получить — мирно или силой.

«Возможно, мы сейчас стоим на пороге, когда люди обретут новых мировых лидеров, когда мы получим новую веру в себя, в жизнь. Поймем, что знак Водолея — это космос, а космос безграничен, как и жажда человека к познанию нового, — пояснил специалист по звездам. — А эра Водолея начинается уже сегодня».

Виноваты звезды

Знаменитое выражение «во всем виноваты звезды» напрямую связано с ужасными событиями 2020 года. Он начался с пожаров в Австралии, а продолжился появлением неизвестной болезни, переросшей в пандемию коронавируса. В Нагорном Карабахе возобновили военные действия, митинги и беспорядки прокатились по Белоруссии, США, европейским государствам.

«2020 год — год, который находится на стыке двух эпох. Те года, что находятся на стыке, — как мост между прошлым и будущим. Они всегда сопровождаются кризисом, — сказал Фандеев. — Все, чтобы человек максимально проснулся, пробуди свое сознание и осознал не просто, что такое хорошо или плохо, а понял движения актуальности этого времени».

Астролог убежден, что время никого ждать не будет, а устоять в кризис помогут актуальные эпохе взгляды, мировоззрения и профессия. А самое главное — максимальная готовность пробудить свое сознание перед замыслом Вселенной.

«Пришло время, у нас еще есть время пробудиться, чтобы 2021 год взял нас в будущее. Оно уже наступило», — закончил астролог.

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