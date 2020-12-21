Володина рассказала, для кого соединение Юпитера и Сатурна станет судьбоносным

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Анна Васильева
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Планеты соединятся на небе 21 декабря впервые за 794 года.

Фото, видео: Instagram @volodina

Василиса Володина поделилась со своими подписчиками в Instagram новым прогнозом. На этот раз телеастролог перечислила тех, для кого сегодняшнее соединение Юпитера и Сатурна будет особенно важным.

«Там, конечно, представлены даты рождения не всех, чью жизнь Малая мутация существенно изменит (всех перечислить невозможно). Я указала тех, у кого выше шансы интегрироваться в эту Новую экономическую реальность, наступающую со всех сторон, и получить от нее выгоду», — отметила Володина.

Instagram @volodina

Например, 21 декабря смогут надеяться на удачу те, кто родился в промежуток с 10.05.1953 по 13.05.1953, или те, чей день рождения приходится на дни с 13.01.1996 по 29.01.1996. Таких промежутков в списке Володиной оказалось 82.

Также астролог добавила, что если вы не попали в число счастливчиков, то стоит обратить внимание на окружающих вас людей. Возможно специалист указала дату рождения вашего супруга, друга или начальника. Правильное взаимодействие с ними поможет привлечь удачу в свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен, по мнению астрологов, период с 21 по 31 декабря.

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Володина рассказала, для кого соединение Юпитера и Сатурна станет судьбон...

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